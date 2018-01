Nachhaltigkeitsmanagement in Bauunternehmen

Die Integration eines Nachhaltigkeitsmanagements in die Unter­nehmensführung erfährt in vielen Wirtschaftsbereichen bereits eine große Resonanz. Neben den originären ökonomischen Ziel­stellungen werden bei der Anwendung des Nachhaltigkeits­manage­ments ökologische und soziale Prämissen in die Unter­nehmens­strategie integriert. In der Baubranche, geprägt durch kleine und mittlere Unternehmen, haben sich diese Ansätze noch nicht so stark durchgesetzt.



In dem vorliegenden Buch wird die Anwendung des Nachhaltigkeitsmanagements in Bauunternehmen in Sachsen und Sachsen-Anhalt behandelt. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Betrachtung von ökologischen und sozialen Aspekten des Nachhaltigkeitsmanagements in der Unternehmensführung. Mittels empirischer Untersuchungen werden die Perspektiven der Geschäftsführung und der Mitarbeiter analysiert und gegenübergestellt. Darüber hinaus wird im Kontext des Nachhaltigkeitsmanagements die Retention analysiert. Hierbei werden Einflussfaktoren auf die Intention der gewerblichen und angestellten Mitarbeiter, im Unternehmen zu verbleiben, differenziert ermittelt.



Inhalt:



Einführung – Theoretische Grundlagen (Bauwirtschaft, Demografischer Wandel, Nachhaltigkeits­management und Corporate Social Responsibility, Retention)– Herleitung der zentralen Fragestellungen – Methoden der Datenerhebung – Ergebnisse (Nachhaltigkeit Allgemein, Ökologie, Soziales, Einfluss auf die Retention, Diskussion der Ergebnisse) – Schlussbetrachtung – Literaturverzeichnis



Der Autor



Marco Wach studierte Bauingenieurwissenschaften mit der Vertiefungsrichtung Baubetriebs­wesen an der Technischen Universität Dresden. Im Anschluss an sein Studium bearbeitete Herr Wach als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baubetriebswesen der TU Dresden verschiedene Forschungsprojekte, u.a. in den Bereichen Koordination nach BaustellV, HOAI, Simulation und Software­anwendungen im Baubetriebswesen, Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der innovativen Unternehmensführung.



2018, 273, A5, broschiert, 39,80 €

(Aus Forschung und Praxis, 18)

ISBN 978-3-8169-3425-7

