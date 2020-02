Pressemitteilung BoxID: 788334 (experimenta gGmbH)

Die Mini Maker Faire: Plattform für kreative Ideen

Erstmals findet am Samstag, 7. März, von 10:00 bis 18:00 Uhr die Mini Maker Faire in der experimenta statt. Bei dem familienfreundlichen Festival präsentieren die Nutzer des Maker Space und weitere Aussteller ihre Arbeiten. Zahlreiche Workshops und Vorträge runden das Programm ab.



Der Maker Space in der experimenta ist eine offene Plattform zum Tüfteln und Konstruieren. Im Rahmen der Mini Maker Faire am Samstag, 7. März, können Besucher nun zum ersten Mal die bisher entstanden Arbeiten und aktuellen Projekte der Werkstatt kennenlernen. Alle, die sich für Technologie, Kunst und Kreativität interessieren, sind hier richtig und finden vielfältige Inspiration zur Verwirklichung eigener Ideen. Anfassen und Ausprobieren sind bei der Mini Maker Faire ausdrücklich erwünscht: Die Teilnehmer können den 3D-Druck oder das Veredeln von Textilien testen und mit erfahrenen Machern ins Gespräch kommen.



Workshops und Vorträge für jedermann



Mitmachen ist in den zahlreichen Workshops angesagt. Die Angebote reichen dabei vom Knoten eines Schlüsselanhängers mithilfe der Makramee-Knüpftechnik über die Programmierung eines Malroboters bis hin zum Bau eines Pixelmonsters aus bunten Mosaiksteinen. In interessanten Vorträgen erfahren die Besucher außerdem mehr über die Geheimnisse des Baustoffs Beton, was die Organisatoren von Reparatur-Cafés antreibt oder wie ein Dosierautomat – beispielsweise für Blumensamen – gebaut werden kann.



Der Eintritt zur Mini Maker Faire (inklusive Vorträge und Workshops) ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung, die im Gebäude e2 der experimenta stattfindet, gibt es online unter: https://makerspace.experimenta.science.

