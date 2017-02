ewe: Mehr Spielraum für die Platte - in modernen Küchen geht es heiß her

Ob Autos, Kleidung oder Möbel – alles ist heute Ausdruck des persönlichen Lifestyles. Selbstverständlich gilt das auch für die Küche. Farben, Materialien, Licht – Hersteller, Innenarchitekten und Designer entfalten geniales Kreativpotential. Sie stimmen Küche und Wohnbereich perfekt aufeinander ab, so dass die gesamte Inneneinrichtung wie aus einem Guss erscheint. Dabei avanciert die Arbeitsplatte zum neuen Star. Emotional, formschön und in zahlreichen Ausführungen verbindet sie elegantes Arbeiten mit dem Living-Faktor. Der Markenhersteller ewe Küchen macht mit einer raffinierten Material-Auswahl Appetit auf edle Design-Kreationen.



Offene Einrichtungslösungen, wohnliche Details und spannende Werkstoffe bringen reizvolles Spiel in die Küchenarchitektur und verwandeln die Kochwerkstatt in eine neue Lifestyle-Welt. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Arbeitsplatte. Sie hält die Bereiche Vorbereiten, Spülen, Kochen und Servieren zusammen, steht immer im Rampenlicht und spielt eine tragende Rolle. Zum einen muss sie als Arbeits- und Abstellfläche auch die harten Seiten des Küchenalltags locker wegstecken, zum anderen soll sie als formschönes Verbindungselement mit Design-Charakter punkten.



Ein Fall für ewe Küchen. Einer der führenden Experten für Küchen aus Österreich zaubert mit einem großen Angebot zahlreiche Gestaltungs-Möglichkeiten auf die Platte. Dabei kommen Genießer auf ihre Kosten. Schließlich will nicht nur der Gaumen, sondern auch das Auge verwöhnt werden. Attraktive Konzepte und Materialien sorgen für besonderes Flair im Koch-Areal. Dafür bietet der Küchenprofi aus Österreich innerhalb seines Sortimentes der einzelnen Küchenmarken ewe und INTUO ganz verschiedene Varianten an.



Günstig und trotzdem immer in Topform ist z.B. Schichtstoff. Denn dieser passt sich jedem Look spielend an. Ob pure nature in Granit- oder Marmor-Optik, sowie Holzdekore – immer wasser- und schmutzabweisend macht der Werkstoff überall eine gute Figur. Als besonders robust erweisen sich Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff. Diese sind extrem langlebig und erheben zudem jede Küche zu einer exklusiven Genusszone. Ein weiteres Plus: Das Material lässt sich individuell in jede gewünschte Form zuschneiden.



Ebenfalls unverwüstlich und mit einem Hauch von Luxus immer wieder einzigartig, bestechen die Arbeitsplatten aus Granit. Hitze, Wasser, Kratzer sowie Flecken perlen an den hochglänzenden Oberflächen elegant ab. Darüber hinaus überzeugen sie mit Authentizität und Wertigkeit.



Ein absoluter Trendsetter in der Küche ist aber auch Edelstahl. Er unterstreicht den beliebten Industrie-Style und weckt Lust auf eine coole Küchenarchitektur. Hygienisch, pflegeleicht – aber auch hitze-, säure- und wasserbeständig – macht er alle Eskapaden rund um den Herd gelassen mit. Ideal für experimentierfreudige Köche, die eine moderne Art lieben.









ewe Küchen Gesellschaft m.b.H

In 2017 blickt ewe stolz auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück und feiert sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Diesen erfolgreichen Weg marschierte ewe mit Überzeugung: Von Anfang an sollten beständige Qualität und ein dynamischer Stil kein Widerspruch sein. Denn ewe Küchenmodelle sollen nicht nur gut aussehen, sondern müssen auch ihre Funktion erfüllen. Dazu zählen raffinierte Raumkonzepte, einzigartige Innovationen und laufende Verbesserungen für maximalen Komfort. Und das alles "designed & made in Austria"!

