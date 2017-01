INTUO - Inspirationsquelle für Küchen mit Leidenschaft

Weltoffen, smart und ganz individuell: Die modernen Küchen sind mehr als nur ein Raum in dem gekocht wird. Im Gegenteil. Sie avancieren zum Mittelpunkt des Hauses. Wohnlich, funktionell und mit hohem Design-Faktor treffen hier urbaner Lifestyle auf exquisite Kulinarik und eröffnen einen neuen Gestaltungsraum für maßgeschneiderte Lebenskonzepte. Das Premium-Label INTUO serviert mit vielen Extras hochkarätige Küchenwelten.



New York, Berlin, Shanghai – in den großen Metropolen dieser Welt treffen unterschiedliche Kulturen, Lebensweisen, Geschmäcker und Menschen aufeinander. Sie sind der Schmelztiegel für neue Ideen, innovative Konzepte und modernen Zeitgeist. INTUO versteht sich als ein Teil davon. Offen, wach und voller kreativer Visionen spürt das Premium-Label des österreichischen Küchenmöbelherstellers ewe globale Trends in aller Welt auf und bringt sie in aktuellen Formen auf den Punkt. Dabei ist der Name Programm: INTUO kommt aus der Weltsprache Esperanto und bedeutet Inspiration.



Mit einem Mix aus offener Gestaltung, höchsten Qualitätsstandards und liebevollen Details setzt der Küchenprofi neue Statements in Sachen Design, Form und Funktion. Wie z.B. bei dem Leitmodell „Pasio“, was übersetzt Leidenschaft heißt. Emotional und voller Überraschungen verwandelt es den Raum rund um Spüle und Herd in eine Genuss-Zone für alle Sinne auf höchstem Niveau. Hier verbinden sich Naturstein mit Edelstahl und bronzefarbenem Glas zu einer ganz neuen Küchen-Inspiration.



Das Modell verfügt über zahlreiche handwerkliche und formale Extras. Ob die edel abgeschrägte Facettenfront der Naturstein-Arbeitsplatte oder Möbel aus exklusivem Dekorglas – „Pasio“ schafft spannende Gestaltungsmöglichkeiten. Auch der Blick hinter die Fronten lohnt sich: So punkten z.B. die Hochschränke mit Einschubtüren und Slide&Hide-Funktion. Diese lassen sich nach dem Öffnen um 90° drehen und können dann seitlich eingeschoben werden. Für bequemes Handling sorgt darüber hinaus die Laden- und Auszugstechnik „Legrabox“ in Edelstahl. Diskret und formschön verborgen hinter edlen Gestaltungsschränken.



INTUO-Küchen machen Lust auf Küchengestaltung. Die Premiummarke verbindet Lifestyle mit gutem Geschmack und bietet viel Spielraum für persönliche, kreative Pläne und Vorstellungen. Inklusive Anleitung: Auf der Homepage intuo-kitchen.com führt eine Checkliste den Besucher in fünf Schritten durch die Küchenplanung. Von der Inspiration über die erste Idee zum favorisiertem Design bis hin zur Bestellung plus Montage und dem Service-Angebot von INTUO. Weitere Informationen hält der Katalog bereit. Ganz nach Wunsch als Print- oder Online-Version. Mit allen Programmen, News und Möglichkeiten bis hin zur Farbauswahl, verschiedenen Arbeitsplatten und smarten Stauraumlösungen.

















Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren