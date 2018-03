CENTRO: Küchenkonzepte mit Groove und Ausstrahlung

Für Liebhaber herausragender Design-Spezialitäten serviert INTUO Küchen hochkarätige Inspirationen der modernen Kitchen Art. Sie zelebrieren mit starker Ausstrahlung die Offenheit des Lebens: formschön, unangepasst und mit eigenem Charakter. INTUO vereint stilvolle Linien mit exklusiven Materialien und geschmackvoller Gemütlichkeit zu Küchen voller Persönlichkeit. So überzeugen die grifflosen Schönheiten mit eigener Handschrift, intelligenten Funktionen und einem feinen Materialmix – denn INTUO macht Lust auf ganz neue Küchengestaltungen. Die Premiummarke des österreichischen Küchenprofis ewe verbindet Lifestyle mit gutem Geschmack und bietet viel Spielraum für eigene, kreative Ideen. Garantiert immer im Mittelpunkt steht etwa die Küchenkomposition CENTRO. Hier treffen großflächige Fronten in warmen Nougat-Tönen auf elegante Hochschrankgruppen in Lederoptik und -haptik. Diese gehen ganz bewusst auf Tuchfühlung mit der wertigen Keramikarbeitsplatte in edlem Weiß – ein spannender Kontrast, der seine Wirkung nicht verfehlt. Pure, geradlinige Groove-Edelstahlborde akzentuieren grazil die stilvolle und geschlossene Anmutung. Gleichzeitig fügen sich Nischenrückwände in farblich abgesetzter Dark Oak Oiled-Ausführung harmonisch in das Ensemble ein, bringen Ruhe in das Erscheinungsbild und schaffen ein perfektes Umfeld für eine weitere Inszenierung. So sorgt ein Monolith in Dark Oak direkt an der Kücheninsel für Blickfänge, mit raffinierten Details: Ein eleganter Edelstahleinsatz bietet Platz für Kräuter und Küchenutensilien und wertet die Genusswerkstatt spürbar auf. Highlights mit großer Ausstrahlung sind außerdem die integrierten LED-Lichtböden an den Unterseiten der Oberschränke, die den Arbeitsbereich optimal ausleuchten.

