Pressemitteilung

Sportlich unterwegs

evil eye Sportbrille: fusor pro

Sportlich unterwegs ist man mit der evil eye fusor pro bei allen Aktivitäten am Berg. Dank der weit nach hinten gezogenen Scheiben bietet sie ein besonders großes Sichtfeld und perfekten Windschutz. Zur Auswahl stehen zwei Größen und fünf verschiedene Rahmenfarben. Wie alle evil eye Sportbrillen gibt es auch die fusor pro mit optischer Verglasung in der Sehstärke des Trägers – natürlich "Made in Austria".



Möchte man eine Brille für mehrere Sportarten nutzen, eignet sich die fusor pro hervorragend dafür. Ihr abnehmbares face fit foam pad schützt vor Streulicht, Wind, Schnee und Regen und verhindert zudem, dass Schweiß in die Augen läuft. Das face fit foam pad passt sich der Gesichtsform an und ist aus hautfreundlichem, allergiefreiem Material gefertigt.



Die hochfunktionelle Multisportbrille besitzt ein durchdachtes Ventilationssystem. Mit Hilfe der dynamischen Belüftungstechnologie leitet es feuchte Luft ab und verringert die Gefahr des Beschlagens der Filter.



Außerdem hat die fusor pro eine stark gewölbte Rahmenform, die das Gesicht besonders weit umschließt und dadurch ein extrem weites Sichtfeld bietet. Dies ist essentiell bei Sportarten, bei denen gute Rundumsicht ein Sicherheits- oder Performance-Aspekt ist.



Durch verschiedenste Einstellmöglichkeiten (Höhe und Breite der Nasenauflage, Winkel zwischen Filter und Bügel) lässt sich die fusor pro individuell anpassen, so dass die multifunktionelle Sportbrille nicht nur für viele Sportarten, sondern für viele verschiedene Gesichtsformen ideal ist.



Alle evil eye Sportbrillen sind aus dem flexiblen, extrem leichten und dennoch robusten PPX®-Material gefertigt. Dieses garantiert einen rutschfesten, druckfreien und sicheren Sitz. Die spezielle traction grip Struktur an den Bügelenden verhindert zusätzlich das Verrutschen der Brille.



Die fusor pro wird in zwei Größen und fünf Farben angeboten und ist, wie die weitere evil eye Kollektion, seit Herbst 2019 im Handel erhältlich. UVP ab 229,- €.



Weitere Informationen auf www.evileye.com

