Kreissparkasse Ludwigsburg music open - Michael Patrick Kelly für die 9. Ausgabe der Konzertreihe bestätigt!

23.10.18

Sein bisheriges Leben liest sich wie ein Drehbuch, in dem ein einziger Akteur alle Hauptrollen spielt. Als Kind wird er in eine Familienband hinein geboren, lernt dort fast noch im Pampersalter die ersten Instrumente spielen und das ABC des Songwritings, um dann als Teenager mit seinen Hits plötzlich der Schwarm einer ganzen Generation zu werden. Nach dem Orkan der Popularität, der mit 20 Millionen verkauften Alben und Stadiontourneen über ihn hinwegfegte, macht er einen radikalen Schritt: er wird Mönch und schließt sich über sechs Jahre in die Stille eines Klosters ein, um es dann zu verlassen, wenn der Ruf der Musik unüberhörbar laut wird. Als Solokünstler erlebt er jetzt eine aus diesen Extremen gereifte Wiedergeburt: Michael Patrick Kelly!



Am Donnerstag, 25.07.2019 legt der Ausnahmekünstler und derzeitige „The Voice of Germany“-Juror mit „iD Live 2019“ einen Tourstopp bei den KSK music open ein und wird dann seine Fans mit geballter Identität und Vielseitigkeit begeistern.



Am darauffolgenden Samstag, 27.07.19 heißt es „Die 90er sind zurück!“ bei Deutschlands größter 90er Jahre Open Air Festivalserie. Die 90er Live lassen das Jahrzehnt, seine Stars und seine Musik wiederaufleben und feiern mit den Original Acts von damals eine musikalische Zeitreise der Superlative. Mit dabei sind 2 Unlimited, Snap!, Fun Factory, Culture Beat, Mr. President und viele mehr - im Gepäck natürlich ihre größten Hits und eine grandiose Party!



Karten für den 25.07.2019 sind ab dem 24.10.18 im exklusiven Eventim Pre-Sale erhältlich, ab dem 27.07.18 auch an allen bekannten VVK-Stellen und online bei Easy Ticket, Reservix und www.ticket.eventstifter.de. Privatgirokontokunden der Kreissparkasse Ludwigsburg erhalten dort wie immer rabattierte Tickets.



Alle weiteren Infos unter www.ksk-music-open.de oder www.facebook.com/kskmusicopen.

