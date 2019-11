Pressemitteilung BoxID: 775852 (EVENTSTIFTER GmbH)

Kreissparkasse Ludwigsburg music open 2020

DJ Bobo auf "KaleidoLuna Open Air" Tour

Noch nie gab es bei den KSK music open so viele Konzerte wie in der Ausgabe 2020. DJ Bobo wird als 8. Konzerttag das Line-up der Jubiläumsausgabe vollenden. Am 31. Juli 2020 setzt er zudem den Startschuss für die Open-Air-Reihe.



Die Begeisterung für DJ Bobo ist auch nach über 27 Jahren seiner Karriere ungebrochen. So stellte er auf seiner vergangenen Tour mit über 150.000 verkauften Tickets seinen persönlichen Besucherrekord auf. Am 31.07.2020 heißt es dann bei den KSK music open: "There's A Party". Mit einer großartigen Mischung aus neuen Songs und seinen großen Hits wie "Freedom", "Everybody" und "Love Is All Around" wird er den Schlosshof zum Kochen bringen. Doch nicht nur für seine Songs ist der Schweizer Superstar bekannt, sondern vor allem für seine spektakulären Bühnenshows, mit der er seine Fans regelmäßig in eine geheimnisvolle Fantasie-Welt entführt. DJ Bobo selbst kann es kaum erwarten und verspricht: "Es gibt viel zu sehen, neue Songs, aber natürlich auch alle alten Hits."



Tickets für DJ Bobo sind ab dem 20.11.19 im exklusiven Eventim Pre-Sale erhältlich. Ab dem 23.11.19 auch bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter ticket.eventstifter.de und musiccircus.de.



Für das Line-up 2020 stehen außerdem bereits folgende Termine:



2016 waren sie bereits bei den KSK music open zu Gast. Seitdem ist viel passiert: zig Shows haben sie gespielt, eine Erholungspause zur kreativen Schaffungsphase umgewandelt und so ein neues Album herausgebracht. Ihrem Sound sind sie dabei treu geblieben auf "Zimmer mit Blick", welches sie 2020 mit auf große Tour nehmen. Am 01.08.2020 fordern Revolverheld daher zum Tanz auf und sorgen für Konzertmomente, über die nachträglich gesagt wird: "Ich kann es immer noch fühlen"...



Von der Straße in die Kellerclubs bis in die großen Spielstätten. AnnenMayKantereit setzt auf handgemachte Musik mit Fingerspitzengefühl - und auf die unverkennbar raue Stimme von Henning May. Mit Hits wie "Oft gefragt" und "Marie" sind sie längst zu einer der coolsten und besten Bands der Republik mutiert, die sich genretechnisch in keine Schublade stecken lassen. Am 02.08.2020 machen sie im Rahmen ihrer AnnenMayKantereit & Freunde Open Airs in Ludwigsburg halt.



Seine Karriere sucht ihresgleichen: Neun Jahre in Folge auf Platz Eins, über 100 Millionen verkaufte Alben weltweit und unzählige Preise und Auszeichnungen machen Lionel Richie zu einem der erfolgreichsten Popkünstler unserer Zeit. Hits wie "Hello", "All Night Long" und "Easy" sind bis heute international bekannt und geliebt und dürfen auch am 04.08.2020 bei seiner "Hello Tour" nicht fehlen.



Das Scheinwerferlicht ist seine Sonne, die Bühnen der Nation sind sein Wohnzimmer. Alligatoah ist auf den großen Festivals des Landes daheim und öffnet am 05.08.2020 beim "Wie Zuhause Open Air" erneut die Türen seine Hotel Kalliforniah. Dort tritt er weiterhin den Beweis an, dass populäre Musik nicht weichgespült und angepasst sein muss, sondern experimentell, hart und detailverliebt sein kann.



Vor über 20 Jahren entschloss Tobias Sammet zum Sprung ins kalte Wasser, um sich den Traum eines Soloprojekts zu erfüllen - Avantasia war geboren! Acht Studioalben, fünf Welttourneen und unzählige Arena-Shows und Kollaborationen später, feiern sie am 06.08.2020 ihr 20-jährigen Jubiläum, mit einer Best-Of-Show voller großen Hits, sowie älteren Perlen.



Am 07.08.2020 bringen Dieter Thomas Kuhn & Band wieder ordentlich Farbe und gute Laune in die Stadt. Mit der Tour "Über den Wolken 2.0" garantieren sie für phänomenale Stimmung und versetzen so ihre "Kuhnis" in Ekstase. Dabei nicht fehlen dürfen altbekannten Hits wie "Griechischer Wein" und "Eine neue Liebe", Sonnenblumen, bunte Outfits, Föhnwelle und natürlich das Brusthaartoupet!



Seit Sarah Connor sich 2015 erstmals an Musik in ihrer "Muttersprache" traute, hat sie nicht mehr zurückgeschaut. "Es war eine Herausforderung und die größte Befreiung. Keiner - und ich zu allerletzt

- hätte erwartet, dass es später so viele Menschen berühren würde.", so die Vollblutmusikerin. Ihr zweites deutsches Album "HERZ KRAFT WERKE" und die zugehörige Tour knüpfen an den Erfolg an und garantieren am 08.08.2020 viele emotionale, elektrisierende und berührende Momente.



Karten gibt es bei allen bekannten Ticketanbietern, online und an den Vorverkaufsstellen.



Girokontokunden der Kreissparkasse Ludwigsburg erhalten vergünstigte Tickets unter www.ticket.eventstifter.de

