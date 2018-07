Absage: Sommernacht der Opernstars am 01.08.2018

Aufgrund einer Erkrankung von Aida Garifullina muss das Konzert »Sommernacht der Opernstars« am kommenden Mittwoch, 01.08.2018 im Ehrenhof des Residenzschlosses Ludwigsburg abgesagt werden. Leider konnte kurzfristig kein gleichwertiger Ersatz für die Sopranistin gefunden werden. Ein Ersatztermin ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Eine Rückerstattung an der Abendkasse ist nicht möglich, Tickets können lediglich an der Stelle zurückgegeben werden, an welche Sie erworben wurden. Der Betrag wird in vollem Umfang erstattet.

