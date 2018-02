Nach erfolgreicher Premiere: CYCLINGWORLD 2018 wächst weiter

Designorientierte Fahrradkultur trifft auf unverwechselbares Industrieflair - am Wochenende des 7. und 8. Aprils findet zum zweiten Mal die Fahrrad- und E-Bike-Messe CYCLINGWORLD auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Nach der erfolgreichen Premiere 2017 mit über 10.000 Messebesuchern, bieten die industriellen Hallen Fahrrad-Enthusiasten und Design-Liebhabern nun neben über 180 Ausstellern ein vielfältiges Liveprogramm, Expertenvorträge, Foto-Ausstellungen und eine Demo-Area mit über 50 Ausstellern und 300 Testrädern.



Bereits im November war die „Alte Schmiedehalle“ fest für die Fahrrad-Convention geblockt. Zusätzlich wird die CYCLINGWORLD durch die „Kaltstahlhalle“ mit 3.200 Quadratmetern Fläche erweitert und die „Halle am Wasserturm“ befindet sich ebenfalls in der Vorbereitung. Hier wird den Besuchern ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Awards, BikeCinema, Vorträgen von Experten und vielem mehr geboten. „Die Resonanz auf die erste CYCLINGWORLD in Düsseldorf im vergangen Jahr war überaus positiv und nach wie vor erhalten wir täglich Anfragen von etablierten Marken aus ganz Europa, die ihre Produkte im Rahmen der Messe präsentieren möchten“, freut sich Stefan Maly, Organisator der CYCLINGWORLD.



Lifestyle-Trends rund ums Fahrrad



Die Messe präsentiert nicht nur die absolut neuesten Trends aus der Welt der Fahrräder und E-Bikes, sondern nimmt Zweiradfreunde auch dieses Jahr wieder mit auf eine Reise in die Vergangenheit und zeigt historische Fahrräder, Fotoausstellungen, Filme und Raritäten, die man sonst kaum irgendwo zu sehen bekommt. Drei unterschiedliche Teststrecken, darunter der BROSE-On-Road-Track und ein Off-Road-Track, ein CargoBike-Cup, ein CycloCross-Rennen, MTB-Fahrtrainings und zahlreiche weitere Side-Events runden das Programm ab. Messemacher Stefan Maly und Projektleiter Torsten Abels rechnen dieses Jahr mit über 20.000 Besuchern. Sie möchten mit noch mehr Ausstellern und Programmpunkten an die erfolgreiche Premiere 2017 anknüpfen.



Noch mehr internationale Aussteller am Fahrradstandort Düsseldorf



Maly und Abels sind gemeinsam bis nach Las Vegas gereist und haben von über 20 Messen fein selektierte Waren und hochwertige Materialien mit nach Düsseldorf gebracht, sodass nun Produkte aus über 20 Ländern gezeigt werden können. Die Ausstellerzahlen sind somit im Vergleich zum vergangenen Jahr von 120 auf über 180 Brands gestiegen und die Messe erstreckt sich über eine Größe von 12.000 Quadratmetern. Die Macher sind überzeugt, dass Düsseldorf zu den schönsten und bedeutendsten Locations für die Fahrradindustrie zählt und als Standort besonders für designorientierte Brands attraktiv ist.



„Unser Konzept war es, eine bunte Mischung an Ausstellern für die Messe zu gewinnen und das Areal Böhler abwechslungsreich zu bespielen. Wir möchten erzielen, dass sich die Besucher über das gesamte Gelände bewegen und sich der Hipster und der alte Fahrradfreund treffen, um sich auszutauschen“, so Maly weiter.



Die Cyclingworld findet am Wochenende vom 7. und 8. April auf dem Areal Böhler, Hansaallee 321, in Düsseldorf von 10.00 bis 18.00 Uhr statt.



Weitere Informationen zu den Ausstellern und Tickets unter http://cyclingworld.de/

