Richtfest für die Residenz Weikersheim

Im April war Spatenstich, nun wird in Weikersheim schon die Richtkrone aufgestellt. Die neue Residenz wird nach dem WohnenPLUS-Konzept geführt und bietet Menschen mit Pflegebedarf eine ambulante Alternative zum klassischen, stationären Pflegeheim. 34 Pflegewohnungen mit ALADIEN, eine ambulant betreute Wohngemeinschaft, eine Tagespflege und die direkte Anbindung an die Mobilen Dienste – das bietet das neue Quartiershaus nach Fertigstellung. Das Richtfest feiern die EHS und die Stadt Weikersheim gemeinsam.



Die Evangelische Heimstiftung (EHS) baut in Weikersheim derzeit eines der ersten sieben WohnenPLUS-Residenzen in Baden-Württemberg. WohnenPLUS ist ein von der EHS eigens entwickeltes Wohn-, Betreuungs- und Pflegekonzept, das sich an Menschen mit Pflegebedarf richtet und ihnen eine ambulante Alternative zum klassischen stationären Pflegeheim anbietet. „WohnenPLUS bedeutet, dass Menschen trotz Pflegebedarf zuhause bleiben können und ganz individuell versorgt werden“, erklärt Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider. Das gelingt, indem verschiedene Wohn- und Pflegearrangements angeboten werden, die je nach Bedarf und Präferenz miteinander kombiniert werden können.



In der Residenz Weikersheim entstehen bis 2020 insgesamt 34 moderne Pflegewohnungen, eine ambulant betreute Wohngemeinschaft mit zwölf geräumigen Einzelzimmern und zusätzlichen Gemeinschafts- und Wohnräumlichkeiten, die an die eigene Häuslichkeit angelehnt sind. Auch ein Quartiersraum wird eingerichtet. Ebenfalls im Haus wird eine Tagespflege geboten, die täglich zwischen acht und 18 Uhr geöffnet hat und bis zu 15 Tagesgäste empfangen kann. Sie wird von den Mobilen Diensten der EHS betrieben. Auch diese beziehen im Quartiershaus ein eigenes Büro. .„So sind eine hohe Versorgungssicherheit, individuelle Wohnarrangements und gleichzeitig Beratung und Dienstleistung unter einem Dach möglich“, erklärt Regionaldirektorin Swantje Popp. Insgesamt etwa neun Millionen Euro investiert die EHS in das Projekt. Die Deutsche Fernsehlotterie unterstützt den Bau der Tagespflege mit einer Förderung von 270.000 Euro.



Pflegewohnen mit ALADIEN und individueller Betreuung



Bei den 34 Pflegewohnungen handelt es sich um Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments mit Größen zwischen 32 und 74 Quadratmetern. Jede Wohnung verfügt über ein barrierefreies Badezimmer und ist mit einer modernen Küchenzeile ausgestattet. Eine Besonderheit im WohnenPLUS ist ALADIEN, der in allen Pflegewohnungen zum Einsatz kommt. ALADIEN steht für Alltagsunterstützende Assistenzsysteme mit Dienstleistungen und wurde von der EHS speziell für Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf entwickelt. Es bedeutet, dass technische Systeme wie eine automatische Licht- und Rolladensteuerung, eine automatische Herdabschaltung, Sturzsensoren oder ein moderner Hausnotruf die Bewohner im Alltag unterstützen. Hinzu kommen Dienstleistungen, die durch die Hausdirektion, die Mobilen Dienste bzw. durch Angehörige oder örtliche Gruppen erbracht werden können. ALADIEN steuert diesen Mix aus Technik und Dienstleistung individuell über ein bedienerfreundliches und für Senioren optimiertes Tablet, das zur Grundausstattung jeder Wohnung gehört. Je nach Bedarf können Leistungen hinzugefügt oder abgewählt werden.



Die Versorgungssicherheit beschränkt sich natürlich nicht auf ALADIEN: Die Hausdirektion, die Teams der Tagespflege und der Mobilen Dienste sowie die Alltagsbegleiter in der Wohngemeinschaft kümmern sich tagsüber um die Belange der Bewohner und Gäste. In der Nacht stellen eine Präsenzkraft in der Wohngemeinschaft und ein Bereitschaftsdienst im Gebäude sicher, dass bei Bedarf jederzeit reagiert werden kann.



Evangelische Heimstiftung erweitert Angebot im Main-Tauber-Kreis



„Die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Klaus Kornberger und der gesamten Stadt Weikersheim war von Beginn an vertrauensvoll und äußerst konstruktiv“, lobt Ralf Oldendorf, Prokurist für Regionen und Markt bei der EHS, „das ist gerade beim Start eines so großen Projektes unerlässlich und wir bedanken uns dafür“. Denn die EHS ist in der Region um Weikersheim bereits gut vertreten. „Wir wissen um den steigenden Bedarf an Pflege- und Betreuungsangeboten vor Ort und kommen dem gerne nach“, sagt Regionaldirektorin Popp. Die Residenz Weikersheim wird das fünfte Haus der EHS im Main-Tauber-Kreis sein. Derzeit betreibt das Unternehmen das Adam-Rauscher-Haus und das Johannes-Sichart-Haus in Tauberbischofsheim sowie das Eduard-Mörike-Haus und das Johann-Benedikt-Bembé-Stift in Bad Mergentheim. Die Mobilen Dienste sind in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim und seit Übernahme der RundUmPflege auch in Lauda-Königshofen vertreten.



Das Richtfest findet am Freitag, 14. Dezember um 14 Uhr in Weikersheim statt. Die Begrüßung übernimmt Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider. Grußworte sprechen Bürgermeister Klaus Kornberger, Sozialdezernentin Elisabeth Krug und Geschäftsführer Jürgen Breuning. Regionaldirektorin Swantje Popp gibt anschließend einen Ausblick. Den Richtspruch verliest Polier Uwe Frenzel. Für das geistliche Wort ist Pfarrer Andreas Vogt zuständig. Andreas Brasch begleitet die Veranstaltung musikalisch.

