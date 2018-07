Neue Hausdirektionen für Sersheim und Hochdorf

Dreifacher Führungswechsel bei der Evangelischen Heimstiftung in der Region: Petra Drenk wird neue Direktorin im Haus im Schlösslesgarten in Eberdingen-Hochdorf. Gleichzeitig übernimmt Kerstin Zerrenner die Leitung im Haus am Schlösslesbrunnen in Sersheim. Der bisherige Hausdirektor Jan-Ole Meyer wechselt nach Stuttgart ins Württembergische Lutherstift. Bei der feierlichen Amtseinführung und Verabschiedung begrüßen Geschäftsführer Ralf-Rüdiger Kirchhof und die Bürgermeistervertreter Otto Elser und Jürgen Scholz die Gäste.



Die Evangelische Heimstiftung lädt zur dreifachen Feierstunde ein: Im das Haus im Schlösslesgarten in Eberdingen-Hochdorf und Im Haus am Schlösslesbrunnen in Sersheim wird die jeweils neue Hausdirektorin ins Amt eingeführt. Gleichzeitig wird der bisherige Hausdirektor beider Häuser verabschiedet. Das Haus im Schlösslesgarten übernimmt Petra Drenk, die bereits seit April die Geschäfte leitet. Die gelernte Altenpflegerin ist seit 1999 bei der Evangelischen Heimstiftung und war seitdem als Pflegedienstleitung im Haus an der Metter und im Haus am Enzpark in Bietigheim-Bissingen tätig. „Wir gratulieren Frau Drenk zu diesem wichtigen Karriereschritt und freuen uns, dass Sie sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe stellt“, sagt Geschäftsführer Ralf-Rüdiger Kirchhof zur Amtseinführung.



Auch Kerstin Zerrenner ist ein bekanntes Gesicht innerhalb des Unternehmens. Ihren Eintritt hatte sie 2008 als Hausdirektorin im Haus am Bürgergarten in Walheim, ab 2012 übernahm sie die Leitung des Karl-Ehmer-Stifts in Ingersheim. 2016 folgte der Wechsel zu den Mobilen Diensten der Evangelischen Heimstiftung, als Gebietsdirektorin für die Region Main-Tauber und Winnenden. Zerrenner wurde Gebietsdirektorin. Im Mai 2018 übernahm Zerrenner dann die Direktion im Haus am Schlösslesbrunnen. „Nun dürfen wir Ihnen das Amt auch offiziell übertragen“, sagt Geschäftsführer Kirchhof, „und wünschen Ihnen viel Erfolg und vor allem Gottes Segen“.



Der bisherige Hausdirektor Jan-Ole Meyer wird mit den beiden Amtseinführungen aus seinem Amt verabschiedet. Meyer ist seit 2013 bei der Evangelischen Heimstiftung. Er war zunächst Assistent der Hausdirektion im Haus am Maienplatz in Böblingen und übernahm dann 2015 die beiden Einrichtungen in Sersheim und Eberdingen-Hochdorf. Im Frühjahr 2018 war Meyer in Elternzeit, seit April führt er nun das Württembergische Lutherstift.

Evangelische Heimstiftung GmbH

Gute Pflege hat einen Namen - Evangelische Heimstiftung (EHS). Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und ist Mitglied im Diakonischen Werk. Als Dienstleister betreuen und begleiten wir 11.400 Menschen in Baden-Württemberg nach ihren individuellen Bedürfnissen in 100 Einrichtungen. Dazu gehören 86 Pflegeheime, zwölf Tagespflegeeinrichtungen, eine Rehabilitationsklinik, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen sowie 1.470 Betreute Wohnungen und 27 Mobile Dienste mit 2.360 Kunden. Als größter Arbeitgeber der Altenhilfe in Baden-Württemberg bieten wir 8.100 Mitarbeitern und 710 Auszubildenden berufliche Sicherheit und individuelle Karriere-Perspektiven. Unsere Mitarbeiter profitieren vom bundesweit höchsten Personalschlüssel, einem angenehmen Arbeitsklima, einer guten Bezahlung nach dem Diakonietarif, attraktiven Zusatzleistungen und einem breiten Weiterbildungsangebot. Mit unserem Tochterunternehmen ABG verfügen wir zudem über einen Einkaufsverbund mit bundesweit über 5.000 Kunden.

