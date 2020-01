Pressemitteilung BoxID: 784451 (Diakoneo Diak Schwäbisch Hall gGmbH)

Vortrag: Servant Leadership in Diakonischen Unternehmen - Führungskultur in der Diakonie

Bei der Betrachtung von Führungskultur in diakonischen Unternehmen in der heutigen Gesellschaft ist der Blick über den Tellerrand bereits etablierter Führungsansätze in anderen Unternehmen zwingend erforderlich. Neben Herausforderungen wie Fachkräftemangel gehen diakonische Unternehmen auch mit einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft um. Der Vortrag Dr. Mathias Hartmann beleuchtet den Ansatz des dienenden Führens (Servant Leadership) am Beispiel von Diakoneo, einem der 5 größten Diakonischen Sozialunternehmen in Deutschland.



Zu diesem Vortragsabend lädt der Medizinisch-Ethische-Arbeitskreis des Diak Klinikums ein. Der Eintritt ist frei.



Vortrag: Dienstag, 11. Februar 2020 um 20:00 Uhr



Ort: Mutterhaussaal Diak

