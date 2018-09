Individualreisen weiter auf Erfolgskurs

07.09.18

Meilenstein in Richtung Internationalisierung: Evaneos, führender Online-Marktplatz für Individualreisen weltweit, hat seine vierte Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und sammelt weitere 80 Millionen US-Dollar ein. Die umgerechnet rund 70 Millionen Euro kommen von Partech und Quadrille Capital, dem amerikanischen Fonds Level Equity sowie den bestehenden Investoren. Die Summe zählt zu den größten Investments in Europa in diesem Jahr.



Mit dem neuen Kapital wird das stark wachsende Unternehmen mit Sitz in Paris vor allem die Expansion auf internationaler Ebene vorantreiben, um seine Position als Marktführer weltweit auszubauen und seine Marke auf dem globalen Reisemarkt weiter zu etablieren. Als erster Schritt ist der Ausbau des Geschäfts in Nordamerika geplant.



Mit weltweiten Individualreisen auf dem Weg zur globalen Travel Brand



Bereits 2011, 2014 und 2016 hatte Evaneos drei Finanzierungsrunden erfolgreich abgeschlossen, um den Online-Marktplatz für Individualreisen zunächst im Kernmarkt Frankreich und nachfolgend in weiteren europäischen Ländern, unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aufzubauen.

Heute steht Evaneos als Pionier für eine neue Art der Reiseplanung: personalisiert, authentisch und nachhaltig. Urlauber können sich von mehr als 8.000 Rundreiseideen inspirieren lassen und in direktem Kontakt mit lokalen deutschsprachigen Experten im Zielgebiet eine 100% maßgeschneiderte Reise planen. Zur Evaneos-Community zählen heute über 1.300 lokale Experten in 160 Destinationen. Über 300.000 Reisende haben bereits ihre individuelle Rundreise gemeinsam mit einem lokalen Experten geplant und durchgeführt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 180 Mitarbeiter und ist in neun Märkten präsent: Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Schweiz, Holland, Schweden und Dänemark.



Eric La Bonnardière, Co-Founder und CEO von Evaneos: „Unsere Art der Urlaubsplanung zieht von Jahr zu Jahr mehr europäische Reisende an und wir sind fest davon überzeugt, auf dem Weg zu einem globalen Player auf dem internationalen Reisemarkt zu sein. Dieses Investment ermöglicht es uns, unseren dynamischen Wachstumsweg weiter fortzusetzen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren neu gewonnenen internationalen Investoren, um diesen Weg gemeinsam zu beschreiten.”



Bruno Crémel, General Partner bei Partech: „Evaneos absolute Stärke liegt in der Nähe zum Reisenden. Evaneos kennt die Erwartungen der Kunden sowie der lokalen Reiseexperten genau. Erics und Yvans Vision in Kombination mit der bemerkenswerten operationalen und technologischen Ausführung des Konzepts sind die Basis für eine stetig wachsende Beliebtheit bei Reisenden. Zudem trägt Evaneos zum Wachstum von lokalen Agenturen bei und erweitert kontinuierlich sein Netzwerk mit internationalen Partnern. Mit unserem Investment erhält Evaneos die Ressourcen, um sein Wachstum fortzusetzen.”



Mit dieser vierten Finanzierungsrunde, bereits 300.000 Reisenden, einem erfolgreichen Geschäftsmodell in vielversprechenden Märkten wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sowie der Marktpräsenz in insgesamt neun europäischen Ländern, sichert sich Evaneos die führende Position im Individualreise-Sektor in Europa. Zumal der 60 Milliarden Dollar schwere Sektor für mehrtägige Reisen immer noch von Zwischenhändlern dominiert wird, bestehen die Herausforderungen für Evaneos in schnellerem Wachstum sowie der Entwicklung seines direkt-to-lokal Konzeptes, dem direkten Kontakt des Reisenden mit lokaler Agentur, außerhalb Europas.



Als nächster Schritt ist die Expansion in Nordamerika geplant. Um diese Ziele zu erreichen, plant Evaneos die Schaffung 70 neuer Arbeitsplätze in den Bereichen Produktmanagement, Data (Developer und Data Scientists), E-Merchandising sowie Content bis Ende des Jahres 2019. Des Weiteren will Evaneos bis Ende 2019 mit 500 neuen lokalen Reiseagenten kooperieren, um Reisenden den direkten Kontakt zu insgesamt 1.800 lokalen Reiseexperten in 160 Destinationen zu ermöglichen.



Im Herzen des Geschäftsmodells: technologische Innovation in Kombination mit lokaler Expertise



Seit dem Launch von Evaneos im Jahre 2009 revolutionieren die Gründer Eric La Bonnardière und Yvan Wibaux die Reiseindustrie durch die Kombination von Technologie mit lokaler Expertise. Mit neunjähriger Erfahrung und mehr als 180 Mitarbeitern, darunter 40 Entwicklern, hat Evaneos einen einzigartigen Online-Marktplatz für Reisende geschaffen, der individuelle und authentische Reiseerlebnisse ermöglicht. Das neue Kapital soll unter anderem für die Optimierung und Weiterentwicklung der Webseite, der mobilen Applikationen sowie der Agentur SaaS Plattformen genutzt werden.



Neben der ständigen Weiterentwicklung der Technologie steht die lokale Agenten-Community im Mittelpunkt des Geschäftsmodells. Jeder Reisende wird direkt mit professionellen Reiseagenturen im Zielland in Verbindung gesetzt und profitiert damit nicht nur von einer maßgeschneiderten Reiseplanung, sondern auch von deren lokaler Expertise. Die gute Zusammenarbeit mit mittlerweile 1.300 lokalen Reiseexperten macht Evaneos zum vertrauensvollen Partner für lokale Agenturen. Die 100% personalisierbaren Rundreisen ermöglichen besondere Erlebnisse abseits der Massen und tragen dazu bei, die Schönheit und Kultur eines Landes zu schützen sowie den Massentourismus zu meiden, da Reisende auch weniger bekannte Orte besuchen und sich somit besser im Land verteilen. Evaneos ist der festen Überzeugung, dass Reisen in einer Destination niemals zum Nachteil des lokalen Ökosystems oder einer Kultur sein sollen.



Über Partech

Partech ist ein internationales Investment-Unternehmen mit Niederlassungen in San Francisco, Paris, Berlin und Dakar. Der Fonds kombiniert Kapital, Erfahrung und strategischer Unterstützung für Seed-, Venture- und Growth-Unternehmen auf mehreren Kontinenten mit einer Investitionskapazität von etwa 1.2 Milliarden Dollar. Die Investitionen reichen von $200K bis zu $50M für Technologie und Unternehmen im B2B und B2C Bereich; von Software über digitale Marken und Services bis zu Hardware und Deep Tech in allen Industrien. Mehr als 20 von Partech unterstützte Unternehmen sind bereits an die Börse gegangen und über 50 Unternehmen haben strategische Verkäufe von mehr als $100M erfolgreich abgeschlossen. Das aktuelle Portfolio finden Sie unter: https://partechpartners.com/companies



Über Level Equity

Level Equity ist ein privates Investment-Unternehmen mit Sitz in New York City. Deren Geschäftssparten Growth Equity und Structured Capital investieren vor allem in Unternehmen mit außergewöhnlichem Wachstum. Insgesamt hat Level Equity bereits 940 Millionen Dollar in langfristige Investmentfonds investiert, die wachsende Unternehmen mit Fokus auf Technologie unterstützen. Mehr Informationen: http://www.levelequity.com



Über Quadrille Capital

Quadrille Capital ist ein unabhängiges Investment-Unternehmen spezialisiert auf den Technologie-, Gesundheits- und Energie-Sektor mit Sitz in Paris und San Francisco. Das Unternehmen verwaltet derzeit 600 Millionen Euro. Ein besonderes Augenmerk wird auf Investitionen im Bereich stark wachsender Unternehmen gelegt, wie etwa BlaBlaCar, iAdvize und PriceMinister. Mehr Information unter: www.quadrillecapital.com

