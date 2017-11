sonnenklar.TV sucht Deutschlands kinderreichste Familie

Verreisen mit vielen Kids - für Eltern oft schwer umsetzbar oder Stress pur. Deshalb schenkt sonnenklar.TV Deutschlands größter XXL-Familie einen Urlaub in Bayern. Bis 31. Dezember können sich Eltern mit gemeinsamen Kindern bis zwölf Jahren bewerben.



Mit den Eltern Zeit verbringen ist für Kinder das Größte – und im gemeinsamen Urlaub besonders schön. Doch ob Planung, Anfahrt, Unterkunft: Gerade für Großfamilien ist ein gemeinsamer Urlaub oft nicht realisierbar. Das weiß auch sonnenklar.TV Geschäftsführer Andreas Lambeck: „Uns ist bewusst, dass es für Großfamilien nicht immer einfach ist zu verreisen, sei es aus logistischen, organisatorischen oder finanziellen Gründen. Wir wollen einer kinderreichen Familie in Deutschland deshalb einen Urlaub schenken, damit sie wertvolle Zeit miteinander verbringen“, verspricht der Senderchef.



Der Reiseshoppingsender ermittelt daher bis Ende Dezember die kinderreichste Familie hierzulande und schickt sie auf einen zehntägigen Gratis-Trip. Die An- und Abreise erfolgt dabei mit der Deutschen Bahn. Zunächst fahren die Gewinner für zwei Übernachtungen nach München, wo ein Studiobesuch bei sonnenklar.TV und ein Aufenthalt in der Therme Erding auf sie warten. In der mit 140.000 Quadratkilometern Wellness und 2.500 Rutschen-Metern größten Therme der Welt kann die Familie sogar im eigenen Alm Chalet entspannen. Nach drei Tagen München geht es weiter nach Bodenmais in den Bayerischen Wald, wo Groß und Klein für sieben Nächte im Familien-Komforthotel Fürstenbauer residieren. Vollpension light mit Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack und Abendessen ist ebenfalls inklusive.



Teilnehmen können alle Eltern mit gemeinsamen Kindern bis Ende zwölf Jahren. Hierfür müssen sie nur ein schönes Familienfoto mit Namen und Alter ihrer Kinder an den Sender schicken, der alle Infos zur Aktion auf seine Homepage www.sonnenklar.TV/familie gestellt hat. Sollten sich mehrere Familien mit gleich vielen Kindern anmelden, entscheidet das Los. Auch können Familien bei sonnenklar.TV online und ab 15. Dezember on Air viele perfekt auf Groß und Klein zugeschnittenen Reiseangebote entdecken, darunter Urlaub auf dem Reiterhof mit kostenlosem Schnupperreiten und All Inclusive Verpflegung.

Euvia Travel GmbH sonnenklar.TV

sonnenklar.TV ist mit einem Umsatz von 246 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2016/17 der Marktführer unter den deutschen Reiseshoppingsendern. Der TV-Kanal ist täglich 24 Stunden über Kabel und Satellit zu empfangen. Im Internet ist das Programm unter www.sonnenklar.tv als Livestream abrufbar. Zudem gibt es Sendefenster auf TV Berlin (Samstag und Sonntag von 9.00 bis 10.00 und 19.00 bis 20.00 Uhr), Donau TV (Montag bis Freitag von 12.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 16.00 Uhr), Family TV (Montag bis Samstag von 15.30 bis 16.30 Uhr und 19.15 bis 20.15 Uhr sowie Sonntag von 19.15 bis 20.15 Uhr), Isar TV (Montag bis Freitag von 11.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr), Rhein-Main TV (Samstag und Sonntag von 21.00 bis 22.00 Uhr) sowie Potsdam TV (Samstag und Sonntag von 12.00 bis 14.00 Uhr). Der Sender ist auch über T-Home Entertainment, auf Amazon Fire TV und Apple TV empfangbar. sonnenklar.TV wurde im Januar 2011 von Focus Money als Testsieger unter den Reiseanbietern mit Best-Price-Garantie und dem Gütesiegel "Garantiert Bester Preis" ausgezeichnet. Der TÜV Saarland hat im Juni 2015 sonnenklar.TV die Gütesiegel "Service tested" sowie "Preis /Leistung" verliehen.





