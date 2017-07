sonnenklar.TV interaktiv: Ulli Potofski wird "ferngesteuert"

Unters Hotelbett schauen, noch bevor der Urlauber drin schläft: Mit „UrlaubsChecker ferngesteuert“ startet sonnenklar.TV ab 26. Juli ein einzigartiges Format, bei dem Starreporter Ulli Potofski live unter der Regie der Zuschauer Reiseziele und Hotels testet.



Innovativ, interaktiv, informativ: „UrlaubsChecker ferngesteuert“ ist die perfekte Kombination aus linearem Fernsehen und Social Media. Das garantiert sonnenklar.TV mit seinem neuen Live-Format – erstmals am 26. Juli, um 17 Uhr on Air und online. Jeden Mittwoch berichtet fortan ein Reisereporter in einer 15-minütigen Live-Schalte aus Ländern, um mit den Zuschauern direkt einen detaillierten Blick auf Urlaubsland und Hotels zu werfen. Zum Auftakt reist Ulli Potofski als neuer „UrlaubsChecker“ ins Emirat Dubai. Und jeder, der einen Trip in die Wüstenmetropole plant, kann vom Moderator auf facebook.com/sonnenklar.tv die Qualität der avisierten Unterkunft testen lassen: Über „Facebook Live“ können User den Reporter mit ihren Kommentaren durchs Hotel dirigieren, um durch das Kamera-„Auge“ einen Blick in Zimmer, Pool oder Restaurant zu werfen. Die Bilder werden gleichzeitig sowohl im Live-Stream als auch im regulären Programm von sonnenklar.TV übertragen.



„Das ist interaktives Fernsehen in Reinkultur, und wie für einen Reisesender gemacht“, stellte sonnenklar.TV-Geschäftsführer Andreas Lambeck das Format im Rahmen einer Pressekonferenz in Weeze begeistert vor. Über seinen neuen „UrlaubsChecker“ Potofski sagte er: „Mit Ulli, der als Reporter schon in Sachen Sport rund um die Welt gereist ist, haben wir eine glaubwürdige Testperson für unser neuartiges Format gefunden. Mit seiner authentischen Art ist er ein seriöser und sympathischer Ansprechpartner für Urlaubswillige, die sich noch vor Reisebeginn in Echtzeit ein Bild vom Zielort machen wollen. Das entspricht unseren obersten Geboten von Transparenz und Fairness gegenüber unseren Kunden perfekt“, fügte Lambeck hinzu.



Ulli Potofski, der die Anfänge des Privatfernsehens unter anderem als Moderator der preisgekrönten Reise-Quizsendung „Ein Tag wie kein anderer“ mitprägte, zeigte sich über seinen Job ebenfalls erfreut: „Als stets neugieriger und dadurch junggebliebener TV-Journalist freue ich mich auf meine „UrlaubsChecker“-Taufe und die Möglichkeit, im Bereich des interaktiven Fernsehens Pionierarbeit zu leisten. Gerne werde ich in Dubai für die sonnenklar.TV-Zuschauer jeden Stein umdrehen, solange ich nicht die Fassade vom Burj Khalifa hochklettern soll“, scherzte der preisgekrönte Sportkommentator.

Euvia Travel GmbH sonnenklar.TV

sonnenklar.TV ist mit einem Umsatz von 232 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015/16 der Marktführer unter den deutschen Reiseshoppingsendern. Der TV-Kanal ist täglich 24 Stunden über Kabel und Satellit zu empfangen. Im Internet ist das Programm unter www.sonnenklar.tv als Livestream abrufbar. Zudem gibt es Sendefenster auf TV Berlin (Samstag und Sonntag von 9.00 bis 10.00 und 19.00 bis 20.00 Uhr), Donau TV (Montag bis Freitag von 12.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 16.00 Uhr), Family TV (Montag bis Samstag von 15.30 bis 16.30 Uhr und 19.15 bis 20.15 Uhr sowie Sonntag von 19.15 bis 20.15 Uhr), Isar TV (Montag bis Freitag von 11.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr), Rhein-Main TV (Samstag und Sonntag von 21.00 bis 22.00 Uhr), Potsdam TV (Samstag und Sonntag von 12.00 bis 14.00 Uhr) sowie München.TV 2 (Montag bis Sonntag von 18.00 bis 18.30 Uhr). Der Sender ist auch über T-Home Entertainment und auf Amazon Fire TV empfangbar. sonnenklar.TV wurde im Januar 2011 von Focus Money als Testsieger unter den Reiseanbietern mit Best-Price-Garantie und dem Gütesiegel "Garantiert Bester Preis" ausgezeichnet. Der TÜV Saarland hat im Juni 2015 sonnenklar.TV die Gütesiegel "Service tested" sowie "Preis /Leistung" verliehen

