Spendentag mit über 165.000 Euro für Handicap International

18.12.18

sonnenklar.TV führte am vergangenen Samstag einen Spendentag zu Gunsten von Handicap International durch. Insgesamt kamen dabei 165.333 Euro für Menschen mit Behinderung weltweit zusammen.



Über 50.000 Euro mehr als beim Spendentag im letzten Jahr fließen von sonnenklar.TV an die humanitäre Hilfsorganisation. Mit der über den Reisesender zusammengetragenen Gesamtsumme von 165.333 Euro unterstützt Handicap International Projekte für Menschen mit Behinderungen weltweit. Ein Meet & Greet mit „Lindenstraße“-Schauspielerin Andrea Spatzek konnte im Rahmen des live übertragenen Aktionstags ebenso ersteigert werden wie ein original signiertes T-Shirt vom brasilianischen Fußball-Star Neymar Jr., gleichzeitig internationaler Botschafter von Handicap International. Zudem saßen die sonnenklar.TV-Moderatoren vergangenen Samstag selbst am Telefon, um die zahlreichen eingehenden Spenden der Zuschauer entgegenzunehmen. Darüber hinaus gingen von jedem, der bei sonnenklar.TV ein Ferienangebot nach Ägypten, Marokko, Abu Dhabi, Dubai, Griechenland oder Thailand buchte, fünf Euro pro Reisendem an ausgewählte Projekte im jeweiligen Urlaubsland.



„Wow - 165.333 Euro beim großen ‚sonnenklar.TV Spendentag‘ für Handicap International sind ein tolles Ergebnis“, freut sich Bianca Golenia, die Soziales Engagement seitens sonnenklar.TV betreut. „Großen Dank an unsere vielen Zuschauer, die mit ihrer Buchung vergangenen Samstag benachteiligte Menschen in unseren Urlaubsländern unterstützen. Das spornt uns an, auch im nächsten Jahr wieder einen Live Spendentag zu veranstalten.“



„Wir sind überglücklich mit dem grandiosen Spendenergebnis, das die Summe vom vergangenen Jahr um rund 50 Prozent übertroffen hat. Beeindruckend, wie viele sonnenklar.TV-Zuschauer Solidarität für Menschen mit Behinderung in Ihren Lieblings- Reisezielen demonstrieren. Gemeinsam können wir es so schaffen, dass in mehr und mehr Ländern der Welt Menschen mit Behinderung Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird“, sagt Thomas Schiffelmann, Leiter Marketing von Handicap International.



Das Foto der Spendenscheck-Übergabe von sonnenklar.TV-Moderatorin Mary Amiri an Thomas Schiffelmann von Handicap International steht Ihnen hier bei redaktioneller Verwendung kostenfrei zur Verfügung: => Spendenscheckübergabe



Über Handicap International



Handicap International ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation. Sie unterstützt weltweit Menschen mit Behinderung und andere besonders schutzbedürftige Menschen, um deren Lebensbedingungen zu verbessern. HI hilft bei Armut und sozialer Ausgrenzung, bei Konflikten und Katastrophen. Die Grundpfeiler ihrer Arbeit sind Menschlichkeit und Inklusion.Auf völkerrechtlicher Ebene kämpft die Organisation gegen die Missachtung der Menschenrechte, den Gebrauch von Landminen und Streubomben sowie Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung. Handicap International Deutschland ist Mitglied der globalen Organisation Humanity & Inclusion (ehem. Handicap International), das die Umsetzung der Programmarbeit verantwortet. HI ist eines der sechs Gründungsmitglieder der Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die 1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat.

