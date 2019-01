"Promis im Urlaubsparadies": Deutschlands erste Live-Daily Soap

31.01.19

Es wird das Fernsehevent des Jahres, der Titel ist dabei Programm: „Promis im Urlaubsparadies“ berichtet hautnah von den Urlaubserlebnissen berühmter Menschen – und das unverfälscht in Echtzeit. Für die gesamte Dauer der Reise begleitet sonnenklar.TV den Star mit Begleitung und dreht beziehungsweise sendet live seine Eindrücke, Stimmungen, Meinungen und natürlich jede Menge Urlaubsflair. Die ersten beiden Staffeln sind bereits fixiert, deren Erfolg entscheidet über eine mögliche Fortsetzung der technisch aufwendigen Produktion.



Staffel 1: „Roberto & Luzandra Blanco in Marokko: Auf den Spuren der Könige“

In der ersten Staffel schickt sonnenklar.TV den Kult-Schlagerstar Roberto Blanco mit seiner großen Liebe Luzandra, die er vor vier Jahren heiratete, ab 6. April in die zweiten Flitterwochen nach Marokko. Dort bereist das Promi-Paar die prächtigen Königsstädte Fès, Marrakesch, Meknès und Rabat sowie den Badeort Agadir, begleitet von einem Kamerateam. So sind die Zuschauer über zwei Wochen live dabei, wenn Roberto in Casablanca seiner Luzandra filmreif in die Augen sieht oder sie ihm am Strand von Agadir liebevoll die Sonnencreme aufträgt. „Roberto Blanco ist ein großartiger Entertainer mit viel Liebe zur Selbstironie und Enthusiasmus bei der Sache. Wir sind zuversichtlich, dass die Arbeit mit ihm und seiner Frau an Deutschlands erster Live-Dokusoap allen Spaß bereitet“, zeigt sich sonnenklar.TV-Chef Andreas Lambeck überzeugt. „Gleichzeitig können wir mit dem Pilotprojekt den Zuschauern unsere vielseitigen Urlaubsangebote aus der Sicht von Promis zeigen und deutlich machen, welchen Zauber ein Land wie Marokko entfacht.“ Neben der täglichen Live-Sendung begleitet sonnenklar.TV das Urlaubsglück der Blancos auch mit zahlreichen Aktivitäten auf seinen Social-Media-Kanälen über Facebook und Instagram.



Staffel 2: „Familie Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein auf Malta: Steinreich unterwegs“

Am 29. April 2019 startet dann Staffel 2, in der sich alles um den adeligen Self-made-Millionär dreht. Der Reality-TV-erfahrene Fürst, jüngst auf RTL bei „Promi Big Brother“ und auf RTL II bei „Promis auf Hartz IV“ zu sehen gewesen, reist mit seiner neuen Herzdame Sylwia, den beiden Teenis Kamila und Nikolas sowie Assistent / Bodyguard „Hightower“ nach Malta und erholt sich im LABRANDA Riviera Hotel & Spa zwischen Strand und Kultur vom Promi-Alltag. Die facettenreiche Inselgruppe aus Malta, Gozo und Comino erkundet die Familie über Tagesausflüge, die sonnenklar.TV-Zuschauer damit quasi mit unternehmen. Von steinzeitlichen Tempeln, mythischen Kreuzritterburgen bis zu Hollywood-Drehorten für Troja oder Game of Thrones kann sich der „Immobilien-Fürst“ dann direkt überzeugen, ob sich Malta zumindest in einem Wortsinne als „steinreich“ bezeichnen darf. Reichsein und Reisen geht für den Fürsten sowieso Hand in Hand: „Die besten Geldanlagen für mich waren immer Reisen. Menschen zu treffen, neue Länder zu sehen, dabei zu lernen und zu entspannen… Ich bin immer reicher von meinen Reisen zurückgekehrt als ich los geflogen bin“, erklärt der 64-Jährige. „Zwar kann man das Glück nicht kaufen, aber eine Reisebuchung an den Ort der Träume kommt dem Glück schon sehr nahe.“



Preview bei „Kreutzers Küchenshow“: Fürst Sayn-Wittgenstein als Kostprobe

Das Show-Konzept „Promis im Urlaubsparadies“ präsentiert sonnenklar.TV in allen Details am 7. März 2019 um 19:00 Uhr auf der weltweit größten Touristikmesse, der ITB in Berlin. Einen Vorgeschmack bekommen Fans des Reiseshoppingsender aber schon einen Monat früher: bei „Kreutzers Küchenshow“ am 7. Februar 2019 ab 14:30 Uhr. Fürst Karl-Heinz steht dann nämlich neben Moderator, Koch- und Genuss-Spezialist Manuel Ostner am TV-Herd und gibt bei der Zubereitung seines Lieblingsrezepts erste Infos zu seinen Urlaubsplänen auf Malta und den Vorbereitungen mit der Familie preis.

Die Koch-Sendung, benannt nach Ostners Genuss- und Gourmet-Onlineshop „Kreutzers“, ist ebenfalls neu und geht ab 4. Februar 2019 immer montags bis donnerstags mit verschiedenen Gastköchen auf Sendung. „Die Zuschauer wollen heute Fernsehen zum Anfassen, Live, mit Gast-Auftritten, originellen Persönlichkeiten, spannenden Geschichten und Themen, die alle Sinne ansprechen“, resümiert Andreas Lambeck. „Wir sind uns sicher, dass wir sowohl mit ‚Kreutzers Küchenshow‘ als auch mit ‚Promis im Urlaubsparadies‘ genau ins Schwarze treffen und freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Stars.“



