Ex-"Dschungelkönigin" Maren Gilzer entdeckt Tauchparadies

Noch vor ihren Flitterwochen geht Maren Gilzer mit ihrem neuen Ehemann auf Reisen: In der sonnenklar.TV-Soap „Promis im Urlaubsparadies“ steht sie ab

28. November 2019 dreimal täglich im ägyptischen Taba Heights vor der Kamera.



Die bekannte Schauspielerin reist im Auftrag von sonnenklar.TV am Donnerstag, den 28. November nach Ägypten, wo sie dreimal täglich live aus dem Urlaubsparadies Taba Heights berichtet. „Ich freue mich besonders auf die Sonne und das Meer! Im Moment ist es hier in Deutschland für meinen Geschmack zu kalt und trüb, da kann ich es kaum erwarten, endlich zum Baden und Schnorcheln im Meer abzutauchen. Und Ägypten ist hervorragend dafür geeignet“, erklärt die 59-Jährige, die als Buchstabenfee in der „Glücksrad“-Show Berühmtheit erlangte.



Gilzer hat das Land am Nil bereits mehrmals bereist, schwärmt immer noch von ihrer Flusskreuzfahrt, der Besichtigung Kairos sowie der Pyramiden. Doch Taba Heights kennt die reisefreudige Schauspielerin noch nicht. Dabei ist das malerische Resort auf der Sinai-Halbinsel vor wildromantischer Naturkulisse mit Bergen, Wüste und Meer schon früher ein Klassiker bei sonnenklar.TV gewesen und jetzt erneut im Angebot des Senders enthalten. Einen Ausflug in die Wüste hat sich Gilzer schon fest vorgemerkt: „Ich will dort unbedingt einen Kamelritt machen“, schwärmt sie. Für den Reisesender wird UrlaubsCheckerin Astrid Stiefel mit Gilzer zusammen Ausflüge und Hotels vorstellen, die auch sonnenklar.TV-Zuschauer buchen können. „Wer mit uns reist, fühlt sich bald selbst wie ein Star, und erhält zudem spannende Eindrücke und Infos zur Destination – alles live aus erster Hand“, sagt Ägypten-Expertin Stiefel.



Urlaubsziele durch die Augen von prominenten Persönlichkeiten zu sehen, hat sich bei den Zuschauern des Reisesenders als beliebtes Format etabliert. Vor Maren Gilzer und Ehemann Harry Kuhlmann reisten für die sonnenklar.TV Live-Reisesoap schon Roberto und Luzandra Blanco nach Marokko, Fürst von Sayn-Wittgenstein mit Familie nach Malta, Harry Wijnvoord und Iris Dahlke nach Gambia sowie Horst und Martina Naumann mit der MS Berlin übers Mittelmeer. „Promis im Urlaubsparadies: Durch die Wüste ans Rote Meer mit Maren Gilzer“ ist ab 28. November bis 5. Dezember, dreimal täglich auf sonnenklar.TV zu sehen. Bereits am 27. November, ab 13.00 Uhr steht die frühere „Glücksrad“-Fee am Flughafen Leipzig zum Reisestart für Interviews mit dem Sender zur Verfügung.

