Italienische Mediaset startet drei HD-Sender auf HOTBIRD

Elettronica Industriale, eine Tochter der italienischen Gruppe Mediaset, hat mit Eutelsat (Euronext Paris: ETL) ein mehrjähriges Kapazitätsabkommen geschlossen, um ihren Übergangsprozess in Richtung High Definition (HD) zu beschleunigen.



Durch diesen Vertrag werden die drei Schlüsselsender der Mediaset Gruppe Canale 5, Italia 1 und Rete 4 simultan in SD und HD im freien tivùsat TV-Paket übertragen. Diese nutzt die Premiumposition HOTBIRD von Eutelsat für den italienischen Markt.



HOTBIRD auf 13° Ost gilt insbesondere für satellitengestützte TV-Direktübertragungen als Referenz-Position in Italien. Derzeit werden über 300 der insgesamt rund 1.000 TV-Sender auf dieser Position in HD ausgestrahlt.



Michel Azibert, Chief Commercial und Development Officer von Eutelsat, sagte: “Durch dieses neue Abkommen verstärken wir unsere wirtschaftlichen Verbindungen mit unseren zwei langjährigen italienischen Partner Mediaset und tivùsat. Der Übergang verschiedener Mediasat TV-sender von SD auf HD ist Ausdruck des allgemeinen Trends in der TV-Branche, die Bildqualität weiter zu verbessern und Zuschauern beste Seherfahrungen zu ermöglichen.“

Eutelsat Deutschland

Eutelsat Communications wurde 1977 gegründet und ist einer der weltweit führenden Satellitenbetreiber. Mit einer weltweit tätigen Satellitenflotte und einer damit verbundenen Infrastruktur am Boden unterstützt Eutelsat seine Klienten aus den Bereichen Fernsehen, Daten, Staat, Fest- und Mobilfunknetzen dabei, mit ihren Kunden sehr effizient und unabhängig vom Standort zu kommunizieren. Derzeit überträgt Eutelsat mehr als 6.700 TV-Kanäle führender Medienunternehmen und Sender an über eine Milliarde Haushalte, die für den Satellitendirektempfang ausgerüstet oder an terrestrische TV-Netze angebunden sind. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Paris sowie Niederlassungen und Teleports rund um den Globus. Eutelsat beschäftigt 1.000 Mitarbeiter aus 44 Ländern, die auf ihren jeweiligen Gebieten Fachleute sind und für Kunden Dienste in höchster Servicequalität erbringen. Eutelsat Communications ist an der Euronext Paris Stock Exchange (ticker: ETL) notiert. Weitere Informationen: www.eutelsat.com; www.eutelsat.de

