"Football Passion": Mit Eurowings exklusiv zu Europas Top-Fußballmatches fliegen

Anflug auf die Metropolen von Europas Top-Fußballvereinen: Eurowings fliegt tausende Fußballfans ab dem 16. September 2019 zu den Gastspielen ihrer Lieblings-Mannschaften in ganz Europa: Während der Gruppen-Phase der europäischen Wettbewerbe hat Eurowings gezielt Flugkapazitäten in ihrem europaweiten Streckennetz aufgestockt und bietet Fußballfans aus Deutschland, England, Österreich und Spanien eine schnelle und einfache Anreise zu den jeweiligen Spielorten. Bisher sind bereits 18 Zusatzflüge fest eingeplant: Die Eurowings „Fanflieger“ sind dabei nicht nur auf Verbindungen zwischen Barcelona und Düsseldorf sowie Köln/Bonn unterwegs, sie bringen auch Londoner Fans in die bayerische Landeshauptstadt München.



Ein ganz besonderes Highlight wartet auf Fans des europäischen Titelverteidigers Liverpool: Sie können erstmals und exklusiv mit Eurowings von Liverpool direkt in die Mozartstadt Salzburg zum Match fliegen. In Salzburg betreibt Eurowings eine von inzwischen vier Basen außerhalb Deutschlands.



Für die kurzfristige Bereitstellung dieser 18 Zusatzflüge hat Eurowings extra eine spezielle Task Force gegründet: Spezialisten aus verschiedenen Bereichen arbeiten hier intensiv zusammen, um mit Flughäfen zu kooperieren und sicherzustellen, dass die Fußballfans einfach, schnell und pünktlich zu den Spielen ihrer Mannschaften reisen können. Die Eurowings Flüge sind ab sofort unter www.eurowings.com/fanflieger buchbar.



Je nach individueller Qualifikation der Mannschaften in die nächsten Phasen wird Eurowings prüfen, ob zusätzliche Flüge bereitgestellt werden können.

