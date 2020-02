Pressemitteilung BoxID: 787610 (Eurowings GmbH)

Eurowings gestaltet günstigen Einstiegs-Tarif BASIC noch attraktiver

SMART und BIZclass Tarif bleiben unverändert

Für die meisten unserer BASIC Kunden ist ein günstiger Preis das wichtigste Kriterium bei der Flugbuchung. Daher bietet Eurowings ab März 2020 für preissensible Kunden einen überarbeiteten BASIC Tarif für die Kurz- und Mittelstrecke an, bei dem einzelne Leistungsbestandteile neugestaltet werden. Damit wird der BASIC „Einstiegs“-Tarif preislich noch wettbewerbsfähiger und hebt sich als besonders günstiger Tarif stärker als bisher vom SMART Tarif ab. Zum Auftakt startet Eurowings vom 03. März bis 15. März eine Preisaktion, in dessen Rahmen Flüge im BASIC Tarif um 20 Prozent günstiger angeboten werden.



Im neuen BASIC Tarif können Kunden wie bisher ein großes Gepäckstück (55x40x23 cm) mit an Bord nehmen. Das zweite Gepäckstück ist im neuen BASIC Tarif nicht mehr automatisch integriert. Bestehende Buchungen sind von der neuen Handgepäckrichtlinie nicht betroffen. BASIC Kunden erhalten die Möglichkeit, das zweite Gepäckstück bei Bedarf flexibel online hinzuzubuchen. Neu ist außerdem: Auch BASIC-Kunden können künftig die Möglichkeit eines Priority Boarding flexibel hinzubuchen. Regelmäßige Befragungen zeigen, dass dieser Service von Kunden sehr geschätzt wird.



Kunden zahlen mit dem neuen BASIC Tarif künftig nur noch für die Leistungsbestandteile, die sie explizit wünschen und können so zu maximal attraktiven Konditionen fliegen. Jede weitere Leistung kann flexibel hinzugebucht werden. Unsere Statistiken zeigen: Handgepäck zählt zu den Haupttreibern für Verspätungen, wie zum Beispiel, wenn einzelne Handgepäckstücke nach dem Boarding nachträglich verladen werden müssen. Der neugestaltete BASIC Tarif mit reduziertem Handgepäck trägt entscheidend dazu bei, diese Verspätungstreiber weiter zu minimieren – und davon profitieren alle Eurowings Kunden. Unter anderem durch optimierte Handgepäcksprozesse zählte Eurowings 2019 zu den zehn pünktlichsten Airlines in Europa. Fluggäste wissen dies sehr zu schätzen, was sich in aktuellen Kundenzufriedenheitswerten auf Rekordniveau bei Eurowings widerspiegelt.



Eurowings optimiert künftig auch ihre Check-in Prozesse an den Flughäfen: Ab März 2020 bittet Eurowings ihre BASIC Kunden, sich ausschließlich online für ihren Flug einzuchecken. Dies führt zu deutlich reduzierten Warteschlangen an den Flughäfen, was wiederum unseren Kunden Zeit spart. BASIC Passagiere, die weiterhin gerne vor Ort am Flughafen einchecken wollen, können diese Option selbstverständlich vorab flexibel als Zusatzleistung dazu buchen. Durch den Online Check-In und die damit verbundene Hinterlegung von Kontaktdaten kann Eurowings ihre Kunden zum Beispiel bei Flugunregelmäßigkeiten schnell, klar und umfassend durch SMS und E-Mails informieren und unterstützen. Eurowings Kunden, die den SMART oder den BIZclass Tarif gebucht haben, können weiterhin kostenfrei am Flughafen einchecken. Auch die Handgepäckregeln bleiben für sie unverändert.



Beim BASIC Tarif handelt es sich um den „Einstiegs“-Tarif bei Eurowings. Kunden können neben dem BASIC Tarif außerdem zwischen dem SMART und dem BIZclass Tarif wählen. Diese Tarife sind gezielt auf persönliche Kundenbedürfnisse abgestimmt und bringen größtmögliche Flexibilität: So beinhaltet der SMART Tarif bereits zahlreiche inkludierte Service-Leistungen – wie zum Beispiel einen Wunschsitzplatz, Priority Boarding und zwei Handgepäckstücke an Bord. Darüber hinaus können weitere Zusatzleistungen, wie unter anderem die Flex-Option (Umbuchung bis zur Schließung des Web-Check-ins), hinzugebucht werden.

