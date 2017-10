Eurowings GmbH erzielt Einigung mit Vereinigung Cockpit zum Tarifvertrag Wachstum

Die Pilotengewerkschaft ‚Vereinigung Cockpit‘ und die Eurowings GmbH haben sich am 27. Oktober auf den Abschluss des Tarifvertrages Wachstum verständigt.



Dieser Abschluß ermöglicht nun auch der Eurowings GmbH das angekündigte schnelle Wachstum durch Neueinstellung von Personal in Deutschland umzusetzen. Hierdurch werden zusätzliche Arbeitsplätze für Cockpitpersonal mit Vorerfahrung geschaffen sowie Perspektiven für das Bestandspersonal eröffnet.



Die Einigung steht unter einem Gremienvorbehalt, der am 6. November 2017 endet. Bis dahin haben beide Tarifpartner Stillschweigen vereinbart.

