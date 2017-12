Eurowings Advents-Preisaktion: Ab sofort 1 Millionen Tickets ab 29,99€ buchbar

Eine fröhliche Vorweihnachtszeit mit Eurowings! Die zurzeit am schnellsten wachsende Airline Europas macht ihren Passagieren zur Adventszeit ein ganz besonderes Geschenk: Ab heute können Kunden der Airline unschlagbar günstige Flugtickets ab 29,99€ zu den schönsten Zielen weltweit buchen und sich schon einmal auf Weihnachten einstimmen.



Die vergünstigten Advents-Flugtickets können noch bis Sonntag, den 10.12.2017, über www.eurowings.com oder per Smartphone und Tablet über die Eurowings App gebucht und flexibel bis Ende April 2018 eingelöst werden.



Geschenke machen, auf die alle fliegen: Falls noch nicht alle Weihnachtsgeschenke besorgt worden sind, eignen sich die günstigen Advents-Flugtickets von Eurowings natürlich auch als gelungene Weihnachtsüberraschung für Freunde und Familie. Eurowings wünscht all ihren Passagieren eine schöne Flynachtszeit.

