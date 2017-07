Location Sneak-Peek: An diese Orte führt dich das Game

.

Gut Kaltenbach



In OSTWIND – DAS SPIEL habt ihr endlich die Möglichkeit, das malerische Gut Kaltenbach zu erkunden. Das bereits im frühen 20. Jahrhundert gegründete und von der passionierten Reiterin Maria Kaltenbach geführte Gestüt besteht aus mehreren Ställen, dem prachtvollen Gutshaus, Reitplatz und -halle, Koppeln, saftig-grünen Weiden und einem Rondell vor dem Haupthaus. Zu entdecken gibt es also reichlich!



Ostwinds Koppel



Die wilde und doch sanfte Schönheit des schwarzen Hengstes Ostwind kommt nur dann richtig zur Geltung, wenn man dem kraftvollen und einfühlsamen Wesen seinen Freiraum lässt. Diesen hat Ostwind beispielsweise auf seiner weitläufigen Koppel. Diese könnt ihr auf dem Rücken des majestätischen Pferds in OSTWIND – DAS SPIEL erkunden und dabei interessante Aufgaben lösen.



Herr Kaans Wohnwagen



Im Spiel nicht fehlen darf natürlich Herr Kaans alter blauer Wohnwagen, der auf dem Gut Kaltenbach in der Nähe einer Koppel steht. Hier hat der frühere Trainer sich ein kleines Biotop mit selbstgezogenen Kräutern, eigenhändig erstellter Kunst und viel unberührter Natur geschaffen.



Ungars Hof



Nicht nur die vielen schönen und friedlichen Plätze der Ostwind-Welt könnt ihr im Spiel erkunden, auch die dunklen, etwas unheimlichen Orte findet ihr hier. Dazu gehört der Hof des “Ungarn”, einer nicht besonders freundlichen Gestalt, die Pferde nicht liebt, sondern sie nur des Profits wegen kauft und verkauft. Ob es auf diesem schaurigen Hof ein mitreissendes Abenteuer zu bestehen gibt? Das erfahrt ihr, wenn ihr OSTWIND – DAS SPIEL spielt!



Ruinen, dunkler Wald und See



Auf der Suche nach versteckten Gegenständen, der Verbesserung von Bestzeiten oder der Erforschung des riesigen Geländes könnt ihr in diesem Spiel noch viele weitere atemberaubende und spannende Orte entdecken. Von beeindruckenden Ruinen im Norden der Landschaft bis hin zum magisch anmutenden dunklen Wald über den kristallklaren See eröffnet sich dem Spieler auf dem Bildschirm eine zauberhafte, beeindruckende Welt, in die es sich einzutauchen lohnt.



Eine Geschichte von Freiheit und Freundschaft



OSTWIND – Das Spiel



Ab 27. Juli 2017 erhältlich!



Pferdefans erleben zum ersten Mal selbst, wie es sich anfühlt, auf dem Rücken des berühmten, schwarzen Hengstes zu sitzen, zwischen Bäumen umherzujagen und über Felder zu toben! All die Lieblingsorte, die man bisher nur aus den Filmen oder Büchern kennt, können nun besucht werden: Herr Kaans Wohnwagen oder Mikas und Ostwinds besonderer Aussichtspunkt mit einem tollen Blick über die Umgebung. Die Pferdefans treffen auf alte Bekannte wie Sam mit seinem Traktor und frischen unter den Anweisungen von Mikas Mentor Herr Kaan ihre Kenntnisse im Umgang mit Ostwind auf.



Gemeinsam mit Ostwind lösen sie aufregende Reitaufgaben: Mit anderen Pferden um die Wette reiten, Bestzeiten verbessern, Gegenstände finden oder die atemberaubende und weitläufige Umgebung von Gut Kaltenbach erkunden. Zahlreiche Geheimnisse und versteckte Orte, die selbst in den Filmen noch nicht zu sehen waren, warten darauf, von den Spielern entdeckt zu werden!



Und wenn Ostwind einmal müde vom vielen Reiten ist, wird der tierische Freund voller Zuneigung gepflegt. Streicheln, striegeln, Hufe auskratzen und vieles mehr ist nötig, um Ostwind in Topform zu halten. Der Hengst freut sich, wenn sein Unterstand saubergemacht oder nach Lust und Laune mit ihm auf der Koppel herumgetobt wird. Im Gegenzug steht er in allen Abenteuern immer treu an der Seite der Spieler.



OSTWIND – Das Spiel bietet die Möglichkeit, noch tiefer in die Welt von Mika und Ostwind einzutauchen und Teil ihrer innigen Beziehung zu werden! Spieler lernen Mikas besondere Begabung im Umgang mit Ostwind noch besser kennen und werden von der Energie der Beiden angesteckt.



OSTWIND – Das Spiel ist ab 27. Juli 2017 erhältlich!

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion