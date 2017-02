Mit Stefan Bradl und Markus Reiterberger: Die FIM Superbike-WM 2017 auf den Eurosport-Plattformen

.





Umfassende Berichterstattung bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Eurosport Player, dem digitalen Live- und on-demand-Angebot des Senders

Im Eurosport Player werden alle Rennen der Superbike-WM live übertragen

Kommentatoren-Duo Lenz Leberkern und Dirk Raudies für Eurosport im Einsatz





Der Startschuss für die FIM Superbike-Weltmeisterschaft 2017 fällt am kommenden Wochenenende auf Phillip Island (AUS): Eurosport 1 zeigt die erste Rennstation live im Free-TV. Die Rennen werden am Samstag, 25. Februar, sowie am Sonntag, 26. Februar, live um 5:00 Uhr übertragen. Eurosport begleitet die Superbike-Saison umfassend auf allen Plattformen, der Großteil der Rennen ist live im Free-TV zu sehen. Im Eurosport Player werden alle Rennen der Superbike-WM live übertragen - Motorradfans verpassen so keine Sekunde. Das Kommentatoren-Duo Lenz Leberkern und Dirk Raudies begleitet die Rennwochenenden am Mikrofon.



Los geht's mit der Superbike-WM an diesem Wochenende mit dem Auftaktrennen auf Phillip Island (AUS). Insgesamt stehen von Februar bis Anfang November 26 Rennen auf 13 Rennestrecken an - pro Station werden zwei Rennen gefahren. Saisonhighlight für die deutschen Motorrad-Fans ist das Rennen am Lausitzring vom 18. bis 20. August. In der neuen Saison liegen die deutschen Hoffnungen vor allem auf Stefan Bradl. Der Moto2-Weltmeister von 2011 wechselte vor der Saison von der MotoGP in die Superbike-WM zum Team Red Bull Honda. Neben Markus Reiterberger (Althea BMW Racing Team) ist Bradl der zweite Deutsche im Starterfeld. Der dritte deutschsprachige Fahrer ist der Schweizer Randy Krummenacher.



In der letzten Saison konnte Jonathan Rea (GBR) seinen Titel erfolgreich verteidigen und zum zweiten Mal den Gesamtsieg holte. Der Brite zählt neben Tom Sykes (GBR) und Chaz Davies (GBR) erneut zum Favoritenkreis auf den WM-Titel. In der neuen Saison gibt es zahlreiche Regeländerungen: Neben einem neuen Zeitplan wird eine neue Startaufstellung für das zweite Rennen des Wochenendes die größte Änderung der Saison sein.



WorldSBK-Übertragungen auf allen Eurosport-Kanälen



Eurosport bietet seinen Zuschauern eine umfassende Berichterstattung bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Eurosport Player, dem digitalen Live- und on-demand-Angebot des Senders. Insgesamt plant Eurosport 17 von 26 Rennen der Superbike-WM bei Eurosport 1 live im Free-TV zu übertragen. Die weiteren 9 Rennen werden zeitnah im Free-TV für die Zuschauer zusammengefasst. Bei Eurosport 2 werden drei Rennen live zu sehen sein. Im Eurosport Player werden zudem alle Rennen der Superbike-WM live übertragen.



Der Rennkalender der Superbike-WM 2017

Australien, Phillip Island: 24.-26. Feb.

Thailand, Buriram: 10.-12. März

Spanien, MotorLand Aragón: 31. März-02. April

Niederlande, Assen: 28.-30. April

Italien, Imola: 12.-14. Mai

UK, Donington Park: 26.-28. Mai

Italien, Misano: 16.-18. Juni

USA, Laguna Seca: 07.-09. Juli

Deutschland, Lausitzring: 18.-20. August

Portugal, Portimão: 15.-17. September

Frankreich, Magny-Cours: 29. September-01. Oktober

Spanien, Jerez de la Frontera: 20.-22. Oktober

Katar, Doha: 02.-04. November





EUROSPORT - A Discovery Brand

Eurosport ist die führende pan-europäische Sport-Plattform. Als Teil von Discovery Communications, dem weltweit führenden Medienunternehmen für Non-Fiction Inhalte, begeistert Eurosport die Fans getreu dem Motto "Fuel Your Passion" für die großen Sportmomente - mit überzeugenden Inhalten, technischen Innovationen und großartigem Storytelling. Als "Home of Olympics" in Europa wird Eurosport die Zuschauer noch tiefer ins Geschehen ziehen, sie für den olympischen Sport begeistern und den Sportfans ein ultimatives Olympia-Erlebnis bieten mit dem Ziel, mehr Menschen über mehr Bildschirme denn je zu erreichen. Als erste Adresse für Radsport-, Tennis- und Wintersportfans erreicht Eurosport mit seinen Sendern Eurosport 1, Eurosport 2 und Eurosportnews 236 Mio. kumulierte Abonnenten in 94 Ländern in Europa, Asien-Pazifik, Afrika und dem Nahen Osten. Eurosport.com hat sich mit bis zu 14,5 Mio. Visitors pro Monat als Sportportal Nr. 1 in Europa etabliert. Der Eurosport Player bietet in 52 Ländern jederzeit, überall und auf allen Endgeräten stets direkten Zugang zum Live-Programm der Eurosport Sender und zu attraktiven Bonusinhalten. Eurosport Events sind die Experten in Management, Organisation und Promotion von internationalen Weltklasse-Sportevents. Mehr Informationen unter corporate.eurosport.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren