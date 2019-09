Pressemitteilung BoxID: 767030 (EUROSPORT - A Discovery Brand)

"Let the Battle Begin" - der Solheim Cup komplett live bei GOLFTV sowie im Free-TV bei Eurosport

Im Free-TV überträgt Eurosport 1 am Freitag und Sonntag über sieben Stunden Spitzen-Golf aus Schottland

Golffans können sich auf ein besonderes Wochenende freuen: Beim Solheim Cup in Gleneagles (Schottland) treten die besten Golferinnen beim prestigeträchtigen Nationen-Cup Team USA gegen Team Europe an. Fans in Deutschland können den Nationen-Wettbewerb komplett live bei GOLFTV sowie auch im Free-TV bei Eurosport 1 verfolgen.



Am Freitag und Samstag werden die Foursome und Fourball gespielt. Am Sonntag geht es mit allen je 12 Spielerinnen pro Team in die entscheidenden Einzelduelle. Die Golferinnen treten in Gleneagles, auf einem der bekanntesten Plätze, an und dürfen sich auf eine außergewöhnliche Atmosphäre mit über 80,000 Zuschauer freuen. Titelverteidiger ist das Team aus den USA, das den Solheim Cup 2017 mit 16.5 zu 11.5 gewann. Die deutschen Fahnen hält Caroline Masson hoch. Deutschlands beste Golferin wurde bereits zum vierten Mal ins Team Europa berufen und konnte die Trophäe bereits 2013 gewinnen.



Der komplette Solheim Cup ist live auf GOLFTV im englischen Original-Kommentar zu sehen. Zudem bietet Eurosport 1 den Golffans die Möglichkeit rund sieben Stunden Spitzen-Golf aus Schottland live im Free-TV zu verfolgen. Kommentator Volker Schenk und Golf-Expertin Martina Eberl, ebenfalls Golfproette, sind am Freitag von 11:00 bis 15.00 Uhr und am Sonntag von 10:45 bis 14:30 Uhr auf Sendung.



Die TV-Zeiten auf GOLFTV:



Freitag, 13. Sept.: 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr - Foursome (vormittags) Fourball (nachmittags)

Samstag, 14. Sept.: 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr - Foursome (vormittags) Fourball (nachmittags)

Sonntag, 15. Sept.: 12:00 Uhr bis 19:30 Uhr - Einzel



GOLFTV ist eine digitale Video-Streaming Plattform, entwickelt von Discovery und PGA TOUR, und steht Golf-Fans seit Januar 2019 weltweit in allen internationalen Märkten zur Verfügung.* Jährlich wird über 2.000 Stunden Live-Action jederzeit auf Abruf präsentiert - u.a. THE PLAYERS Championship, FedExCup Playoffs und Presidents Cup sowie eine Vielzahl an Premium-Inhalte und Zusatz-Content wie die PGA TOUR's Featured Holes und die Featured Groups live streams. Je nach Markt sind auf Basis der Rechte-Abkommen mit der European Tour und der PGA Tour verschiedene Live-Übertragungen zu Beginn sowie im weiteren Verlauf - je nach Rechtebeginn - verfügbar**.



*Excluding US. Excludes China and South Korea, where Discovery is set to hold PGA TOUR linear TV rights.

**Please see full market list for full live PGA TOUR coverage below



About GOLFTV

GOLFTV is the new “digital home of golf” for the global fan community. At the heart of GOLFTV is a live and on-demand video streaming service, showing every moment of the PGA TOUR, European Tour and Ladies European Tour, featuring the world’s greatest players, to a global audience every week. Established with innovation at its core, GOLFTV brings new drive, creativity and immersive technology to the world of golf. It aspires to offer fans a new way to consume, watch, play and engage with the game every day. GOLFTV is part of Discovery, a global leader in real-life entertainment with an extensive portfolio of direct-to-consumer platforms. Visit GOLF.TV and follow @GOLFTV on Twitter for the latest updates.

