Eurosport wird Highlights der Olympischen Spiele in Echtzeit auf Twitter veröffentlichen und damit die umfassende Digital-Berichterstattung für Tokyo 2020 erweitern

Die Partnerschaft unterstreicht das Versprechen von Eurosport, den Fans in Europa digitale Inhalte der Olympischen Spiele auf so vielen Bildschirmen wie möglich zur Verfügung zu stellen

Eurosport bietet Werbetreibenden für die Olympischen Spiele spezielle Sponsoring-Möglichkeiten für Twitter-Inhalte





Discovery und Eurosport, das “Home of the Olympics” in Europa, schließen eine umfassende Content- und Ad-Sales-Partnerschaft mit Twitter für die Olympischen Spiele in Tokyo 2020[1]. Mit der Zusammenarbeit bei Tokyo 2020 erweitert Twitter die Digitalberichterstattung von Eurosport bei den Olympischen Spiele in 16 europäischen Märkten[2].



Twitter-Nutzer können dank der Partnerschaft auf erstklassige Inhalte zugreifen, dazu zählen umfangreiche Wettkampf-Highlight-Clips inklusive den Medaillenentscheidungen, die spannendsten und lokal-relevanten Momente der Olympischen Spiele sowie die Live-Übertragung der Eröffnungs- und Schlussfeier[3] sowie im Vorfeld, der Countdown zu den Spielen mit den besten Momenten der Road to Tokyo-Berichterstattung von Eurosport.



Discovery und Eurosport werden den TOP-Partnern des Internationalen Olympischen Komitees spezielle Content-Marketing-Lösungen für zusätzliche Promotion ihrer globalen Marken während der Olympischen Spiele anbieten. Zudem bietet Twitter Werbetreibenden eine weitere Möglichkeit, um sich im Rahmen von Eurosports Berichterstattung der Olympischen Spiele zu vermarkten: Inhalte werden auf den offiziellen Eurosport-Twitter-Accounts veröffentlicht und als Twitter-In-Stream-Sponsoring von den Sales-Teams von Discovery, Eurosport und Twitter vermarktet.



Die Content-Partnerschaft ermöglicht Eurosport, die hochaktiven Zielgruppen von Twitter in den wichtigsten europäischen Märkten mit den weltbesten Athleten und lokalen Stars, der Gastgeberstadt und den besten olympischen Momenten zu verbinden. Eurosport wird mit seiner umfassenden Digital-Berichterstattung für Tokyo 2020 neue Zielgruppen erreichen und diese für Eurosport.com und die Eurosport App begeistern – die einzige Plattform, auf der die Nutzer in Europa jede Minute der Olympischen Spiele sowie über 3.500 Stunden Berichterstattung und alle 321 Medaillenentscheidungen live in 4K sehen können.



Paul Rehrig, General Manager Eurosport Digital: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Twitter, damit noch mehr Menschen in Europa Zugang zur preisgekrönten Eurosport-Berichterstattung der Olympischen Spiele haben. Twitter ist die führende Plattform für Live-Inhalte und Interaktion zwischen den Nutzern sowie der perfekte Ort, um die Reichweite der Eurosport-Übertragungen für Tokyo 2020 auszubauen.“



Kay Madati, Global Vice President und Head of Content Partnerships bei Twitter: „Die Menschen nutzen Twitter, um zu erfahren und sich darüber auszutauschen, was derzeit geschieht und die Olympischen Spiele sind das größte Sport-Event im Jahr 2020. Wir freuen uns, dass Eurosport den Fans in Europa die Olympia-Highlights in Echtzeit sowie die Live-Berichterstattung der Eröffnungs- und Schlussfeier bieten wird, und so der rege Austausch, über die Olympischen Spiele, der auf Twitter stattfinden wird, weiter angeregt wird.“



Mike Rich, Head of Sports Marketing Solutions bei Discovery: „Diese Partnerschaft bietet Marken eine optimale Gelegenheit, sich mit dem größten Sportereignis der Welt und den sehr aktiven Twitter-Nutzern gleichzeitig zu vernetzen, wenn alle Augen auf Tokyo 2020 gerichtet sind. Diese Kooperation ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Discovery und Eurosport die einzigen Partner sind, die während den Olympischen Spiele eine tiefgereifende Markenbindung mit Millionen leidenschaftlicher Sportfans in Europa aufbauen können. Tokyo 2020 bietet eine einmalige Gelegenheit und sind die ersten Olympischen Spiele, bei denen eine Marke mit einem einzigen Partner zusammenarbeiten kann, um mit Verbrauchern in Europa zu interagieren.“



Nach dem Erfolg der preisgekrönten Produktion der Olympischen Winterspiele PyeongChang 2018, bei der Discovery sein Versprechen hielt mehr Menschen auf mehr Bildschirmen als je zuvor in Europa zu erreichen, wird der weltweit führende Anbieter für Real Life Entertainment den Fans Tokyo 2020 getreu der Philosophie „Power People’s Passion“ wie nie zuvor darstellen und die umfassendste Digital-Berichterstattung, die es bei Olympischen Spielen im Sommer je gab, anbieten.



Eurosport wird die einzige Plattform sein, auf der Fans jede Minute aller Wettbewerbe mit allen Athleten live und on-demand (TV, Livestream, online, Social Media und Smart-TV über Eurosport.com und die Eurosport-App) sehen können.



[1] Außer Russland. Außer Frankreich 2020. 2020, werden Discovery und Eurosport “Official Broadcaster” in UK sein.

[2] Umfasst folgende Märkte: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz und UK. Clips in UK unterliegen einer Verzögerung von drei Stunden aufgrund bestehender Sublizenzierungen.

[3] Live-Streaming der Eröffnungs- und Schlussfeier in Deutschland, Norwegen, Schweden, Polen, Irland, Österreich, Belgien, Tschechien und Portugal.

