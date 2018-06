Angelique Kerber bei Eurosport: "Mal gucken, wie lange die Reise hier noch gehen kann"

Angelique Kerber hat in zwei Sätzen (6:2, 6:3) gegen die Französin Caroline Garcia gewonnen und steht damit im Viertelfinale bei den French Open. Kerber spielt nun gegen die an eins gesetzte Simona Halep. Eurosport-Expertin Barbara Rittner analysiert exklusiv bei Eurosport den Sieg von Kerber, die nach 2012 zum zweiten Mal in ihrer Karriere in Roland Garros ins Viertelfinale einzieht. Ebenfalls im Interview mit Eurosport äußert sich Angelique Kerber zu ihrem Match.



Eurosport-Expertin Barbara Rittner über ...



... den Spielverlauf und Sieg von Angelique Kerber:

„Angie hat alles richtig gemacht und Garcia vieles falsch. Irgendwann entspannt sich aber auch Garcia, weil sie nichts mehr zu verlieren hat und spielt besser. Aber dieses Momentum muss man als Spielerin auffangen und hellwach sein. Das war Angie dann bei 5:3 wieder. Sie hat gut und mutig dagegegen gehalten und dann auch glatt zu Recht gewonnen am Ende.“



... über die Viertelfinalpartie gegen Simona Halep:

„Bei dem letzten Sieg durfte ich auf der Bank sitzen. Das war 2016 beim Fed Cup auf Sand. Da war Angie unglaublich stark und war auf jeden Fall die bessere Spielerin. Schon da hat man gemerkt, dass es eine klasse Saison wird. Das war es dann auch. Ich glaube, dass sie weiß, was sie zu tun hat. Außerdem hat sie Wim Fissette, der sie auch heute optimal eingestellt hat. Auch da muss sie den zweiten Aufschlag attackieren und muss sich vor allem darauf einstellen, dass es ein wesentlich härteres Match wird als diejenigen, die sie bisher hier hatte.“



Angelique Kerber über ...



... Caroline Garcia und den Matchverlauf:

„Es war auf jeden Fall am Ende noch eine Zitterpartie. Ich habe sehr gut angefangen und versucht mein Spiel durchzuspielen. Am Ende hatte sie ein bisschen Glück bei dem einen Matchball. Aber das kann passieren. Sie hat dann angefangen etwas aggressiver zu spielen, ich etwas defensiver. Dann kann es schnell kippen. Aber ich bin froh, dass ich es am Ende noch gewonnen habe.“



... die Atmosphäre auf dem Platz:

„Ich habe versucht, das gar nicht wirklich wahrzunehmen. Ich habe gewusst, dass ich gegen Garcia spiele und dass sie das Publikum hinter sich hat. Aber ich weiß, wie es ist mit dem Publikum zu spielen, aber auch andersrum. Ich habe wirklich versucht mich nur auf mich zu konzentrieren und alles drum herum nicht wahrzunehmen.“



... den Einzug ins Viertelfinale:

„Was soll ich sagen. Es geht weiter. Die nächste Runde wird nicht einfacher. Aber ich freue mich darauf. Ich werde genauso wie heute rausgehen und versuchen die nächsten Matches zu gewinnen. Mal gucken, wie lange die Reise hier noch gehen kann.“

