Alexander Zverev bei Eurosport: "Das Match heute war natürlich Wahnsinn"

Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Er schlug Damir Džumhur in fünf Sätzen 6:2, 3:6, 4:6, 7:6, 7:5. Eurosport-Experte Boris Becker analysiert exklusiv bei Eurosport den Sieg von der deutschen Nummer eins. Ebenfalls im Interview mit Eurosport äußert sich Alexander Zverev zu seinem Match.



Eurosport Experte Boris Becker über ...



... den Sieg von Alexander Zeverev:

„Viel knapper geht es nicht. Er hat einen Satz gewonnen und 3:1 im zweiten Satz geführt. Und plötzlich hat er sich das Spiel wegnehmen lassen“



... den Verlauf des Matches:

„Ich glaube, dass beide ziemlich platt waren. Das Spiel dauerte knapp vier Stunden und das haben eben diese Best-of-Five Matches auf Sand an sich. Zudem haben beide in der zweiten Runde auch fünf Sätze gespielt. Aber die haben wirklich etwas für ihr Geld getan.“



... Damir Džumhur:

„Großen Respekt an Damir Džumhur. Dass er so stark ist, hätte ich ihm nicht zugetraut. Vor allem, dass er solche Kämpferqualitäten gegen den vermeintlichen Favoriten, den an zwei gesetzten Sascha Zverev, zeigt. Džumhur hat auch eine unglaubliche unorthodoxe Spielweise mit den Stopps. Mir als Tennisliebhaber hat das sehr gefallen. Das gebe ich ungerne zu, aber da waren einige Bälle zum Schmunzeln dabei. Das macht einem klassischen Tennisspieler wie Zverev das Leben doppelt schwer.“



Alexander Zverev über ...



... seinen Einzug ins Achtelfinale:

„Momentan fühle ich mich sehr müde. Aber ich hoffe mit etwas Zeit werde ich mich wieder regenerieren und wieder gutes Tennis spielen können. Das Match heute war natürlich Wahnsinn. Ich bin einfach froh, dass ich einen Weg gefunden habe als Sieger vom Platz zu gehen.



... den Verlauf des Matches nach dem ersten Satz:

„Ich habe ein bisschen die Konzentration verloren, habe 3:1 im zweiten Satz geführt und den Satz 3:6 verloren. Deswegen habe ich ein paar Sachen anders gemacht. Aber er (red. Anm.: Damir Džumhur) hat dann auch angefangen viel besser spielen.“



... die Schlüsselmomente im Match:

„Ich denke darüber nicht nach. Ich versuche jeden Punkt zu gewinnen und einen Weg zu finden. Das habe ich dann auch im vierten und fünften Satz getan.“

