Strukturelle Finanzindikatoren in der EU für Ende 2018 (vorläufige Ergebnisse)



Die Anzahl der Zweigstellen von Banken war in den meisten EU-Ländern weiter rückläufig (durchschnittlich -7,5 %).

Die Zahl der Bankbeschäftigten ging ebenfalls zurück, und zwar im Schnitt um 2,3 %.

Der Konzentrationsgrad des Bankensektors unterscheidet sich von Land zu Land erheblich; so liegt der von den fünf größten Banken eines Landes gehaltene Anteil an den gesamten Aktiva des Sektors in einer Spanne von 26 % bis 97 %.





Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Datensatz struktureller Finanzindikatoren für den Bankensektor in der Europäischen Union (EU) anhand der vorläufigen Ergebnisse für Ende 2018 aktualisiert. Der jährliche Datensatz umfasst Angaben zur Anzahl der Zweigstellen und Beschäftigten von Kreditinstituten in der EU sowie Informationen zum Konzentrationsgrad des Bankensektors in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten und zu Instituten in ausländischem Besitz an den nationalen Bankenmärkten der EU. Vorläufige Ergebnisse stehen in der Regel für alle 28 EU-Länder zur Verfügung, einige wenige Indikatoren jedoch nur für 27 der 28 EU-Länder.



Die strukturellen Finanzindikatoren zeigen beispielsweise, dass sich die Anzahl der Zweigstellen inländischer Kreditinstitute in 25 der 27 EU-Mitgliedstaaten, für die bereits Daten vorliegen, weiter verringert hat (um durchschnittlich 7,5% in den 27 Ländern).



Auch die Zahl der Beschäftigten von Kreditinstituten in der EU ist in 18 der 28 EU-Staaten zurückgegangen, und zwar um 2,3% im EU-weiten Durchschnitt. Dieser Abwärtstrend bei den Bankbeschäftigtenzahlen ist in den meisten Ländern seit 2008 zu beobachten.



Zudem deuten die Daten darauf hin, dass sich der Konzentrationsgrad im Bankensektor (gemessen am Anteil der fünf größten Banken eines Landes an den gesamten Aktiva des Sektors) in der EU von Land zu Land erheblich unterscheidet. Der Anteil der fünf größten Kreditinstitute an den Gesamtaktiva des Sektors reichte in den einzelnen Ländern am Jahresende 2018 von 26 % bis 97 %.



Der endgültige Datensatz wird im Juli veröffentlicht.

