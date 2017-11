100.000 Blatt Kopierpapier für Hamburger Kindergärten

Ganz nach dem Motto „jeden Tag eine gute Tat“ hat sich die Firma europaper GmbH aus Hamburg für soziale Einrichtungen in der Elb-Metropole engagiert. Mit ihrer großzügigen Spende von über 100.000 Blatt Papier an städtische Kindergärten und Kinderheime wollen die Geschäftsführer Frank Lorenz und Frank Lunkeit ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung von Firmen setzen.



Papier ist oft Mangelware



Die beiden Unternehmer wissen nämlich aus eigener Erfahrung von ihren Kindern, dass diese wichtigen Institutionen oft auf Fördermittel und Spenden angewiesen sind und jede Unterstützung gut gebrauchen können. Neben Nahrungsmitteln und Spielzeug ist gerade oft Papier zum Malen und Basteln gefragt und heiß begehrt - der perfekte Ansporn für die europaper GmbH, sich aktiv für lokale Kinder-Einrichtungen stark zu machen. Schließlich ist die Firma seit über fünfzehn Jahren europäischer Marktführer in Sachen Druckerpapier und Co. und damit der Experte vor Ort. Die Familienmenschen und Köpfe vom Hamburger Papier-Unternehmen freuen sich, wenn sie mit 100.000 Blatt Papier Kindern eine Freude machen können.

europaper GmbH

Der Hamburger Papier-Konzern europaper ist seit vielen Jahren europaweiter Marktführer und Ansprechpartner für über 17.000 Produkte rund um das Büro. Das erfahrene, bereits 15-jährige Unternehmen im Hamburger Stadtteil Langenhorn zählt inzwischen mehr als 90.000 Unternehmen aus ganz Europa zu seinem treuen Kundenstamm.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren