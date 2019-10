Pressemitteilung BoxID: 769798 (ERGO Reiseversicherung AG)

Konjunkturflaute in Deutschland: Reiserücktrittsversicherung sichert auch Kurzarbeit ab

Nach dem langen Aufstiegsprozess der letzten Jahre verlangsamt sich die deutsche Wirtschaft. Einige Volkswirte rechnen nach der Wachstumsschwäche im zweiten Quartal nun mit einer technischen Rezession für den Herbst 2019 und auch die Zahl der Kurzarbeiter steigt wieder an. Doch wie wirkt sich die gedämpfte Stimmung der Wirtschaft auf die Buchungslaune der deutschen Urlauber aus? Birgit Dreyer, die Reiseexpertin der ERGO Reiseversicherung, weiß, mit welchen Tipps es trotz Konjunkturflaute gen Süden geht und warum die Auszeit vom Alltag so wichtig ist.



Wachstumspause in Deutschland



Vor allem die exportorientierten Unternehmen spüren den Handelskrieg zwischen den USA und China sowie das Chaos um den ungeklärten Brexit - aber auch die Automobilindustrie kämpft mit den Folgen des Dieselskandals und der Neuausrichtung zur Elektromobilität. Bereits im Juni korrigierte die Bundesagentur für Arbeit die Prognose für die zu erwartende Zahl der Kurzarbeiter weiter nach oben. Auch eine aktuelle Umfrage des ifo Instituts betätigt diesen Trend. Demnach fahren derzeit 5,5 Prozent der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe Kurzarbeit. Zum Vergleich: Ende 2017 waren es nur 0,5 Prozent. Zudem kündigen DAX-Unternehmen wie Bayer, Continental oder VW einen massiven Stellenabbau an. "Solche Negativmeldungen aus der Wirtschaft sorgen oft für viel Unsicherheit bei den Deutschen. So zögerten etwa während der großen Rezession in Folge der Finanzkrise 2008 / 2009 viele die Buchung ihres Sommerurlaubs hinaus", weiß die Reiseexpertin Birgit Dreyer.



Darum nicht auf Urlaub verzichten



Die Mehrheit möchten nicht voreilig den Urlaub buchen, wenn vielleicht der Job auf dem Spiel steht. Aber gerade für das eigene Wohlbefinden ist es wichtig, sich eine Auszeit von den Alltagssorgen und den täglichen Erledigungen und Aufgaben zu nehmen. So das Resultat einer finnischen Studie der Universität Tampere. "Wer auf Dauer keinen Urlaub nimmt, kommt in einen Erschöpfungszustand, wird müde und unkonzentriert und macht mehr Fehler", gibt auch Birgit Dreyer, die Expertin der ERGO Reiseversicherung, zu bedenken. Um trotz drohender Rezession auch für 2020 von den Frühbucherrabatten zu profitieren und die Vorfreude auf den Urlaub richtig genießen zu können, besteht die Möglichkeit bei der Buchung eine kostengünstige Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. "So ist etwa bei der ERGO Reiseversicherung neben dem Jobwechsel, der Neuaufnahme eines Arbeitsverhältnisses und der betriebsbedingten Kündigung auch die Kurzarbeit ein Rücktrittsgrund. Das heißt, sollte sich an der beruflichen Situation doch noch etwas verändern, kann der Urlaub kostenlos storniert werden und die Kunden erhalten den Reisepreis zurück", erklärt Birgit Dreyer.



Mikroabenteuer für den schmalen Geldbeutel



Aber es muss nicht immer in die Ferne gehen - ein Ausflug in die Natur kann für Kopf und Psyche genauso gut sein. Ob es nun zum Wandern in den Schwarzwald geht oder ins nächste Naherholungsgebiet, wichtig ist vor allem die Abwechslung zum Alltag und neue Sinnesreize. "Die positive Auswirkung auf die Grundstimmung ist auch bei einem freien Wochenende schon zu spüren", so die Reiseexpertin. Mit ein bisschen Kreativität fängt das kleine Abenteuer direkt vor der Haustüre an: Einmal unter freiem Himmel schlafen oder einen Berggipfel erklimmen, sind nur zwei Beispiele für eine Auszeit aus dem Alltag mit kleinem Budget.



Weitere Informationen finden Sie unter www.ergo-reiseversicherung.de.





