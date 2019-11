Pressemitteilung BoxID: 774866 (Europa-Park Freizeit- und Familienpark Mack OHG)

Proben im Europa-Park für Paddington™ on Ice im Hyde Park Winter Wonderland

Die Proben für die große Show Paddington™ on Ice im Hyde Park Winter Wonderland laufen im Europa-Park auf Hochtouren. Nur acht Tage bleiben den Eisläufern, um alle Choreographien zu lernen, bevor sie am 13. November nach London fliegen. Dort gibt die Show, die bereits in Deutschlands größtem Freizeitpark unglaubliche Erfolge feierte, ihr Debüt.



Zwei Character-Darsteller und 20 Eisläufer aus Frankreich, England, der Schweiz, Russland, Italien, Polen und Tschechien drehen in der Europa-Park Eisarena fleißig Pirouetten. Ab dem 15. November proben die Eislaufprofis dann in London.



Am 21. November feiert die 45-minütige Show aus dem Europa-Park im Hyde Park Premiere. Der liebenswürdige Paddington begeistert zusammen mit den preisgekrönten internationalen Eiskunstläufern sowie ihren funkelnden Kostümen. Abgerundet durch einen mitreißenden musikalischen Soundtrack, bei dem es das Publikum kaum auf den Sitzen hält, ist Paddington™ on Ice die perfekte festliche Show für Familie und Freunde jeden Alters. Die spektakuläre Aufführung erzählt die Geschichte von Paddington und seinen Abenteuern, während er auf einem Schiff von Peru nach London reist, unbekannte Orte entdeckt und auf dem Weg neue Freunde trifft.



Tickets gibt es unter www.hydeparkwinterwonderland.com/paddington. Shows finden tagsüber und abends statt. Die Showzeiten finden Sie auf der Website: https://hydeparkwinterwonderland.com/

