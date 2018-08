Kaiserberg Weintag im Europa-Park

Nach alter Tradition dürfen sich die Besucher von Deutschlands größtem Freizeitpark am 05. September 2018 auf den „Kaiserberg Weintag“ und regionale Spezialitäten freuen. Ab vormittags präsentieren Winzer an zahlreichen Ständen rund um das Schwarzwälder Vogtshaus ihre edlen Tropfen und geben spannende Einblicke in die Herstellung des badischen Rebensafts. Für das leibliche Wohl sorgen zudem herzhafte Köstlichkeiten, kühler Federweißer sowie frisch gepresster Traubensaft.



Bereits zum 12. Mal kommen die Gäste des Europa-Park Anfang September in den Genuss des „Kaiserberg Weintages“. Gemeinsam mit den Winzergenossenschaften der Städte Ettenheim und Herbolzheim sowie dem Weinhof Volz aus Ringsheim lädt Deutschlands größter Freizeitpark ein zu einem kulinarischen Ausflug ins sonnige Badner Land. Neben einer Vielfalt ausgezeichneter Spitzenweine gibt es in der Deutschen Allee leckere Delikatessen aus dem Breisgau zu entdecken. Zudem führen Winzer vor dem historischen Schwarzwälder Vogtshaus in die Geheimnisse des badischen Rebensafts ein und erklären, wie aus Trauben Wein entsteht. Ab 17 Uhr erwartet die Besucher außerdem ein offizielles Programm: Die Bürgermeister Bruno Metz aus Ettenheim, Thomas Gedemer aus Herbolzheim und Pascal Weber aus Ringsheim sind zu Gast, begeistern für die Qualitätsprodukte aus der Region und zeigen beim traditionellen „Trotten“ vollen Einsatz. Wer möchte, darf anschließend selbst in den Kelter steigen und sich tatkräftig einen frischen Traubensaft pressen. Außerdem liefert die amtierende Weinhoheit spannende geschichtliche Hintergründe zum Breisgauer Wein. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Auftritte der Europa-Park Künstler.



Der Besuch des „Kaiserberg Weintages“ ist im Eintrittspreis des Europa-Park inbegriffen. Zudem kann an der Information am Haupteingang ab 17 Uhr ein Abendticket für 6 Euro pro Person erworben werden.

