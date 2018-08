International bekannte Kunst-Ausbildungsorganisation kooperiert mit dem Europa-Park

Broadway Dreams erweitert sein internationales Programm und kommt vom 01. bis zum 07. September 2018 mit einem siebentägigen Musical-Theater-Intensivkurs in den Europa-Park. Die neue Partnerschaft mit Deutschlands größtem Freizeitpark hat die Europa-Park Talent Academy ins Leben gerufen. Schüler, die an der Audition für den Kurs teilnehmen möchten, der mit einem öffentlichen Auftritt im Europa-Park enden wird, können sich hierfür auf der Broadway Dreams Webseite www.broadwaydreams.org anmelden.



Der Intensivkurs in Deutschland wird von Choreograph Spencer Liff („So You Think You Can Dance”, Head Over Heels) geleitet, der bereits Erfahrung am Broadway gesammelt hat und für einen Emmy nominiert ist. Die Teilnehmer erwartet dabei ein erstklassiges Training in den Bereichen Schauspiel, Tanz und Stimmtechnik. Zu der weiteren eindrucksvollen Auswahl an Broadway Coaches und Experten zählen darüber hinaus unter anderem:





Quentin Earl Darrington: Once On This Island, Cats, Memphis

Tyler Hanes: Cats, The Boy From Oz, Juno

Lindsay Roberts: Memphis, The Gershwins´ Porgy and Bess, Carmen Jones

Nicholas Rodriguez: Tarzan, Evita, The Toxic Avenger: The Musical





In den letzten zwei Jahren konnte Broadway Dreams erfolgreich Programme in Moskau (Russland) in Zusammenarbeit mit der US Botschaft in Moskau und Stage Entertainment Russland sowie in Fortaleza (Brasilien) mit CAIXA Cultural und Broadway Brasilien umsetzen.



Broadway Dreams (Annette Tanner, Gründerin und Präsidentin) ist eine amerikanische Non-Profit-Organisation, die 2006 gegründet wurde. Sie bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus allen sozialen Schichten Performance Training, Unterstützung bei der Bildung von Alltagsfähigkeiten sowie die Möglichkeit der Mentoren-Betreuung durch sehr prominente Vertreter der Unterhaltungsindustrie. Ziel von Broadway Dreams ist es, aufstrebende junge Artisten durch Training in den darstellenden Künsten mit Fokus auf Schauspiel, Stimme und Tanz zu stärken. Intensivkurse werden sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene das ganze Jahr über angeboten. Bis heute haben mehr als 11.000 Schüler daran teilgenommen, über eine Million US Dollar konnte in Form von Stipendien finanziert werden.



Broadway Dreams ist stolz darauf, Schüler auf ihrer professionellen Reise als junge Artisten zu begleiten und ihnen die notwendigen Werkzeuge, Unterstützung und das Netzwerk zur Verfügung zu stellen, damit sie erfolgreich werden können. In den letzten Jahren erhielten mehr als 150 Teilnehmer eine Rolle am Broadway oder bei tourenden nationalen wie regionalen Produktionen ‒ etwa in Frozen, Hamilton, Waitress, School of Rock – The Musical, The Color Purple, Beautiful – The Carole King Musical, Miss Saigon, The Book of Mormon und vielen mehr.



Weitere Informationen zu Broadway Dreams sind auf der Webseite www.broadwaydreams.org erhältlich.

Europa-Park Freizeit- und Familienpark Mack OHG

Zwischen Schwarzwald und Vogesen, im Herzen Europas, liegt der beste Freizeitpark der Welt. Über 100 Attraktionen und Shows sowie 15 europäische Themenbereiche ziehen über 5,6 Millionen Besucher jährlich an. Mit den fünf parkeigenen Themenhotels und dem Camp Resort ist der Europa-Park eine einzigartige Kurzreisedestination. Weitere Informationen zu Deutschlands größtem Freizeitpark sind auf der Webseite www.europapark.de erhältlich.



Europa-Park Talent Academy

Die Europa-Park Talent Academy wurde im Mai 2014 von Katja Mack gegründet und wird seither von ihr geleitet. Aktuell hat die Talentschmiede über 500 Mitglieder und bietet mehr als 50 verschiedene Kurse in den Bereichen Tanz, Kunst, Artistik, Musik und Fitness an. Gemeinsam mit ihrem Team möchte Katja Mack Kinder und Jugendliche für Tanz, Musik und Kunst begeistern und junge Talente fördern. Weitere Informationen zur Europa-Park Talent Academy sind auf der Webseite www.ep-talent-academy.de erhältlich.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren