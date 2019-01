Europa-Park sucht 700 neue Mitarbeiter für die Saison 2019

28.01.19

In fast allen Bereichen sucht Deutschlands größter Freizeitpark für die kommende Saison neue Arbeitskräfte, insbesondere für das neue Hotel Krønasår werden rund 250 neue Mitarbeiter benötigt. Hierzu finden vom 14. bis zum 16. Februar 2019 bereits zum sechsten Mal die erfolgreichen Bewerbertage im 4-Sterne Erlebnishotel El Andaluz statt. Gesucht werden Mitarbeiter für die Bereiche Attraktionen, Gastronomie, Verkauf, Service, Küche und Reinigung. Interessierte können sich vorab unter www.europapark.de/jobs oder telefonisch unter 07822 / 77-15444 bewerben und erhalten anschließend einen individuellen Vorstellungstermin innerhalb dieser Tage.

Der Europa-Park zählt zu den größten Arbeitgebern in Südbaden. 4.150 Mitarbeiter werden ab der Sommersaison 2019 in Europas beliebtesten Freizeitpark beschäftigt sein.

