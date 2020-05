Pressemitteilung BoxID: 798206 (Europa-Park Freizeit- und Familienpark Mack OHG)

Der Europa-Park öffnet seine Tore am 29. Mai 2020

Wir begrüßen die am 06. Mai von der Bundesregierung angekündigten, bundesweiten Lockerungen der Corona-Maßnahmen und die Bekanntgabe der Öffnungstermine in der offiziellen Pressemitteilung der Landesregierung Baden-Württemberg vom 07. Mai. Wir haben uns auf eine Wiedereröffnung des Europa-Park, der Übernachtungsmöglichkeiten sowie der Gastronomie in enger Absprache mit den Behörden intensiv vorbereitet. Der Schutz und die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter haben seit jeher für den Europa-Park höchste Priorität.



Es gelten folgende Öffnungsdaten:





ab dem 18. Mai schrittweise Wiedereröffnung der Hotelgastronomie

ab dem 29. Mai Wiedereröffnung des Europa-Park, der Hotels und des Camp-Resorts/Camping





Bei Wiedereröffnung des Parkbetriebs werden gezielte Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos ergriffen:





Begrenzung der Besucherzahlen mit Hilfe von tagesbasiertem Online-Ticketing

Einhaltung von Sicherheitsabständen (z.B. Abstandsmarkierungen in Wartebereichen, Restaurants, etc.)

Umsetzung von erweiterten Hygienestandards- und Prozessen (z.B. zusätzliche Desinfektionsstationen, regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, etc.)

Information und Aufklärung der Gäste über alle Maßnahmen vor und während des Besuchs

Einführung neuer digitaler Technologien im Bereich des Warteschlangen-Managements und des Wahrens von Abständen (Social Distancing)

Kontaktfreies Bezahlen

Schulung der Mitarbeiter





Auch unsere internationalen Gäste heißen wir herzlich im Europa-Park willkommen, sobald ein grenzüberschreitender Verkehr zu unseren Nachbarländern wieder möglich ist.



Einem baldigen Start des Show- und Kinoprogramms sowie der Öffnung der Wasserwelt Rulantica schauen wir optimistisch entgegen.



Weitere Informationen werden in Kürze online auf www.europapark.de und über unsere Social Media-Kanäle kommuniziert.

