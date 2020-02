Pressemitteilung BoxID: 786467 (Europa-Park Freizeit- und Familienpark Mack OHG)

15. Goldene Narrenschelle im Europa-Park an Dr. Susanne Eisenmann verliehen

Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, hat am 12. Februar 2020 im Europa-Park die Goldene Narrenschelle erhalten.

Für die Kultusministerin ist die Auszeichnung eine große Ehre. Die Fasnet sei "eine tolle Kultur." Zur Pflege des Humors hat die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) die Goldene Narrenschelle in diesem Jahr bereits zum 15. Mal verliehen. 2019 wurde SC Freiburg Trainer Christian Streich ausgezeichnet.



VSAN-Präsident Roland Wehrle sieht gute Gründe für die Auszeichnung: "Dr. Susanne Eisenmann möchte sich nicht länger mit dem Amt als Kultusministerin begnügen, sondern tritt wie beim Kübelesrennen in den Wettkampf um das Amt des Ministerpräsidenten. Ihre närrische Schlitzohrigkeit und ihre kecken Aussprüche gegenüber den Grünen zeigen, wo der Hammer hängt."



Die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 und Herausforderin von Ministerpräsident Winfried Kretschmann bezeugt das in ihrer Rede: "Ministerpräsident Kretschmann war ja der Auffassung, dass Rechtschreibung nicht mehr so wichtig sei, weil künstliche Intelligenz in den Smartphones, Tablets und Computern dieser Welt Schreibfehler korrigieren würden. Er hat das auf Facebook nochmal untermauert und prompt „wiedergeben“ ohne E geschrieben. Da sieht man, was „Schreiben nach Hören“ auslösen kann." Sie ist der Meinung: "Narren gibt es überall - ob in der Politik oder in der Fasnet."



Der Grüne Dieter Salomon ist als Laudator der Ansicht, dass es eine närrische Idee sei, Kretschmann ablösen zu wollen.



Europa-Park Inhaber Roland Mack reimte: "Susanne, wird es dir gelingen, ins Haifischbecken hier zu springen? Bei den Kollegen bist du als Frau anerkannt als Rampensau. Drum könnt es keine Bessere geben, um heut die Schelle zu erheben."



Zu den bisherigen Trägern der Goldenen Narrenschelle gehören Sparkassenpräsident Heinrich Haasis, Landtagsdirektor Hubert Wicker, EU-Kommissar Günther Oettinger, Europa-Park Inhaber Roland Mack, Frank Elstner, Tony Marshall, Landtagspräsident Guido Wolf, Dr. h.c. Wolfgang Thierse, Winfried Kretschmann, SWR Intendant Kai Gniffke, Ministerin Beate Merk, Wolfgang Bosbach, Cem Özdemir und Christian Streich.



Verliehen wird die Goldene Narrenschelle der VSAN für Narreteien im Alltag. Die VSAN, ein Zusammenschluss von 75 Narren- und Partnerzünften aus Baden-Württemberg sowie 5 Kantonen der Schweiz, wurde 1924 als älteste und traditionsreichste Narrenvereinigung in Deutschland und der angrenzenden Schweiz gegründet. Seit 2014 ist die VSAN in der nationalen Liste der immateriellen Kulturgüter eingetragen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (