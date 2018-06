"Tritt in die Pedale" am Beet des Eurodistrikts Im Anschluss an die Eurodistrikt-Ratssitzung am 14. Juni 2018 fand die Eröffnung des Eurodistrikt-Beets auf dem Gelände der Landesgartenschau 2018 in Lahr statt

Die Tagung des Eurodistrikt-Rats fand vergangenen Donnerstag auf dem Gelände der Landesgartenschau 2018 in Lahr statt. Der „Tritt in die Pedale“ zur offiziellen Einweihung des Eurodistrikt-Beets erfolgte durch den Eurodistriktpräsident und Landrat Frank Scherer, Nawel Rafik-Elmrini, beigeordnete Bürgermeisterin der Stadt Straßburg und Vorstandsmitglied des Eurodistrikts und Frau Dorothee Granderath, Gemeinderätin Ortenaukreis und Ratsmitglied des Eurodistrikts.



Die symbolträchtige Installation des Beets spiegelt den Kerngedanken der Arbeit des Eurodistrikts wieder, indem er die Landesgartenschaubesucher zum interaktiven Mitmachen einlädt: Die Fahrräder symbolisieren das Engagement der Eurodistriktstädte und ihrer Bürgerinnen und Bürger, dessen es bedarf, um den Eurodistrikt „anzutreiben“. Durch ein kräftiges Treten in die Pedale ergießen die Gießkannen, stellvertretend für je ein Mitglied des Eurodistrikts, ihr Wasser in den Rhein, um so gemeinsam fruchtbaren Boden zu schaffen, auf dem etwas Neues gedeiht. Der Rhein soll nicht mehr als Grenze zwischen zwei Ländern wahrgenommen werden, sondern als ein Ort, in dem die europäische Integration erlebbar wird.



Das Konzept des Eurodistrikt-Beets entstand in einer deutsch-französischer Zusammenarbeit der Grünabteilung der Eurometropole Straßburg und der Stadt Lahr. Finanziert wird es vom Eurodistrikt.

