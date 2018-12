Projet d'intégration distingué dans l'Eurodistrict : KorresponDanSe danse sur le Rhin

10.12.18

L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau félicite le projet de danse KorresponDanSe, qu’il a soutenu, pour son succès particulier.



L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau se réjouit du succès particulier du projet transfrontalier d’intégration « KorresponDanSe » de la Kunstschule d’Offenbourg et de la compagnie strasbourgeoise Blicke, qui a été distingué par deux prix renommés en 2018 : Après la remise du prix BKM Kulturelle Bildung, qui met à l’honneur chaque année au niveau national des projets de diffusion artistique et culturelle, « KorresponDanSe » a maintenant également été distingué avec le prix d’innovation socio-culturelle comme projet ayant une approche exemplaire sur le thème « Exil et Réfugiés ».



Le maire d’Offenbourg et membre du Conseil de l’Eurodistrict Marco Steffens a félicité les porteurs du projet à l’occasion de la remise solennelle du prix à la Reithalle d’Offenbourg pour leur engagement remarquable et leur distinction amplement méritée : « KorresponDanSe illustre comment la créativité collective peut chercher et tenter de nouveaux chemins pour réagir à la structure sociale toujours plus complexe. C’est une excellente performance et je me réjouis qu’un tel projet soit soutenu par le Fond Réfugiés de l’Eurodistrict. En même temps, nous pouvons ainsi apporter une contribution concrète à l'intégration dans notre champ de compétences et en commun avec les porteurs de projets souligner comment il est important de penser l’intégration comme une mission transfrontalière, commune et solidaire avec la nécessité de thématiser d’une nouvelle manière facteur frontière. »



Mis en place comme projet transfrontalier de danse avec des jeunes Français, Allemands et des réfugiés dans le cadre de l’appel à projet du Fond Réfugiés 2016 de l’Eurodistrict, KorresponDanSe est annuellement soutenu par une subvention de 5000 € par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.



Heinrich Bröckelmann, Directeur de l´école des arts et responsable du projet a remercié l’Eurodistrict pour son soutien dès les débuts et a déclaré dans une pensée orientée vers le transfrontalier : « Les pièces prouvent de façon exemplaire quelle créativité constructive et quelle force se développent lorsque notre potentiel n’est pas éteint derrières des frontières, mais plutôt ouvertement échangé les uns avec les autres. KorresponDanSe est aussi pour moi un modèle de comment des groupes multiculturels avec leurs différentes nationalités, langues, religions et ethnies, peuvent collaborer de manière pacifique et énormément productive. Cela crée une continuité de nouvelles choses qui ont des racines communes. »

