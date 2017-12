Nouvelle responsable événements et communication à l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

A partir du 1er décembre 2017, Katrin Neuss sera la nouvelle responsable presse, communication et événements au sein du Secrétariat Général de l’Eurodistrict.



Originaire de la région Rhénanie Westphalie, Madame Katrin Neuss s’engage dès ses études dans la région frontalière franco-allemande. Diplômée d’un master trinational en communication transfrontalière, elle a travaillé d’abord comme assistante puis comme chargée de relations publiques au sein de structures culturelles franco-allemandes. Occupant depuis octobre 2015 le poste de chargée de projet au Secrétariat Général sous la direction de Madame Anika Klaffke, elle effectuait déjà des tâches de relations presse en tant que binôme du chargé de communication. A partir du 1er décembre 2017, elle s’occupera désormais à part entière de la communication et de l’événementiel au sein de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et succèdera ainsi officiellement à Marc Gruber dans sa fonction.



Ses connaissances du travail de l’Eurodistrict ainsi que de ses acteurs locaux et son multilinguisme seront un grand atout pour la future stratégie de communication de l’Eurodistrict comme pour les relations presse.



L’offre concernant le poste de chargé(e) de projet junior occupé jusqu’à présent par Mme Neuss est actuellement publiée. La date finale de remise de candidature est le 31.12.2017.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren