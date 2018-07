Nouvelle chargée de projets à l'Eurodistrict

Depuis le 5 juillet 2018, Camille Strehl est la nouvelle chargée de projets au Secrétariat général de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.



Camille Strehl est, depuis le 5 juillet 2018, la nouvelle chargée de projets au Secrétariat général de l’Eurodistrict. Elle est responsable à parts égales de la coordination du projet « société civile » d’INTERREG ainsi que des thématiques Économie & Emploi et Prévention & Sécurité.



De nationalité française, Mme Strehl est bilingue et a obtenu un Bachelor en Sociologie ainsi qu’un Master franco-allemand en International Business et Management franco-allemand des Universités de Lorraine et de Mainz. Elle a pu acquérir ses compétences en coopération franco-allemande dans le cadre d’expériences professionnelles au sein des services des relations internationales et européennes de l’Eurométropole de Strasbourg et de la ville de Kehl. Depuis octobre 2017, elle était conseillère en insertion professionnelle transfrontalière à la Mission Locale pour l’Emploi Strasbourg dans le cadre du projet INTERREG #Emploi360.



Au sein du Secrétariat général, Mme Strehl sera chargée de la coordination et de l’accompagnement du projet INTERREG « société civile » visant à l’animation de la société civile au sein des territoires des Eurodistricts dans le Rhin Supérieur et qui est porté par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. De plus, elle sera responsable du suivi technique des réseaux d’acteurs et des projets dans les thématiques Économie & Emploi et Prévention & Sécurité pour faire émerger de nouvelles initiatives pertinentes sur le territoire de l’Eurodistrict.

