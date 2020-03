Pressemitteilung BoxID: 792978 (Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau)

Nouvelle chargée de projet à l'Eurodistrict

Viviane Schmidt, nouvelle chargée de projet depuis le 30 mars 2020 au sein du Secrétariat Général de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

Viviane Schmidt est, depuis le 30 mars 2020, la nouvelle chargée de projet au Secrétariat Général de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau responsable des théma-tiques culture, jeunesse et tourisme. Elle assurera ainsi la succession de Julia Wyssling qui, au bout de quatre ans, a quitté l’équipe de l’Eurodistrict fin février 2020 pour de nouvelles fonctions auprès de l’Université de Besançon.



De nationalité allemande, Mme Schmidt est parfaitement bilingue et titulaire d’une licence en Sciences de la communication et Français de l’Université de Münster ainsi que d’un Master franco-allemand en Analyse des pratiques culturelles des Universités de Düsseldorf, Vienne et Nantes. Elle a pu acquérir ses compétences en actions culturelles franco-allemandes dans le cadre d’expériences professionnelles au Centre Culturel Franco-Allemand à Nantes, au musée LWL – Museum für Moderne Kunst à Münster, à l’Institut Français à Düsseldorf ainsi que lors de son activité de remplaçante dans le service de la programmation chez Arte GEIE à Strasbourg. Enfin, Mme Schmidt est familière de la coopération transfrontalière puisqu’elle était, depuis avril 2018, cheffe de projet à l’Eurodistrict Trinational de Bâle et no-tamment responsable du projet INTERREG « Vis-à-Vis Huningue – Weil am Rhein ».



Au sein du Secrétariat Général de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, Mme Schmidt sera chargée du suivi technique, linguistique et financier des projets dans les thématiques qui lui ont été attribuées. De plus, elle sera responsable de l’animation des réseaux d’acteurs de la société civile pour faire émerger de nouvelles initiatives et projets pertinents sur le territoire de l’Eurodistrict.



En raison de la situation actuelle, toute l’équipe du Secrétariat Général de l’Eurodistrict est en télétravail mais reste joignable par courriel à info@eurodistrict.eu.

