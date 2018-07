Neue Projektmanagerin im Eurodistrikt

Camille Strehl ist seit dem 5. Juli 2018 neue Mitarbeiterin des Generalsekretariats des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau.



Frau Camille Strehl ist seit dem 5. Juli 2018 neue Projektmanagerin im Generalsekretariat des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau und in dieser Funktion zu gleichen Teilen Koordinierungsbeauftragte des INTERREG Projekts „Zivilgesellschaft“ sowie Ansprechpartnerin für die Bereiche Wirtschaft & Arbeitsmarkt und Prävention & Sicherheit.



Frau Strehl ist Französin und fließend zweisprachig. Nach einem französischen Bachelor in Soziologie absolvierte sie ein integriertes, deutsch-französisches Masterstudium mit den Schwerpunkten International Business und deutsch-französisches Management an der Université de Lorraine und der Hochschule Mainz. Ihre Expertise in der deutsch-französischen Zusammenarbeit vertiefte sie während ihrer Tätigkeiten in den Abteilungen grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie europäische und internationale Beziehungen der Stadtverwaltung Kehl und der Eurometropole Straßburg. Seit Oktober 2017 war sie in dem INTERREG-Projekt #Emploi360 für die grenzüberschreitende berufliche Eingliederung von jungen Erwachsenen zuständig.



Im Generalsekretariat des Eurodistrikts wird Frau Strehl für die Koordinierung, Begleitung und Nachverfolgung des INTERREG-Projekts „Zivilgesellschaft“ zuständig sein, das, getragen vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau, auf eine stärkere Einbindung der Zivilgesellschaft in den vier Eurodistriktgebieten im Oberrhein zielt. Zudem obliegt ihr die technische Begleitung der entsprechenden Netzwerke von Akteuren in den Bereichen Wirtschaft & Arbeitsmarkt und Prävention & Sicherheit, um neue relevante Initiativen und Projekte für den Eurodistrikt voranzutreiben.

