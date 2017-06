Le Conseil de l'Eurodistrict adopte des projets dans les domaines de la mobilité, santé, sport/tourisme et environnement

Lors de sa réunion du 22 Juin, le Conseil de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a évalué les propositions soumises pour l’habillage du tram D. Le Conseil a également adopté les projets d’« Assises européennes du sport-santé sur ordonnance", de journée cycliste avec un parcours « Vélo gourmand » ainsi qu’un Forum sur la pollution de l'air.



Suite à la « Tramfest » et à la mise en service de la ligne D du tramway entre Strasbourg et Kehl, le Conseil de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a passé en revue douze propositions reçues pour l’habillage des rames. Le choix final pour l’habillage de deux rames s’est porté sur le projet de l’agence 5Uhr38 basée à Kehl qui décline le logo de l’Eurodistrict avec des graphismes renvoyant aux particularités du territoire (voir annexe).



«Après avoir mis l’accent sur l’économie, la jeunesse et le bilinguisme au cours des derniers mois, nous poursuivons notre stratégie « grandir à 360° » avec des nouveaux projets dans des domaines clé tels que la mobilité, la santé, le sport et l'environnement. Il est particulièrement important pour nous de rendre nos actions visibles pour les citoyens, grâce notamment à l’habillage du tram. Le public familial pourra découvrir le territoire commun au cours d’une journée cycliste ‘vélo gourmand’. Enfin nous sommes fiers de soutenir la deuxième édition des Assises Européennes du Sport Santé sur ordonnance », a déclaré le Président de l’Eurodistrict Frank Scherer.



Dans le domaine du sport sur ordonnance, l’Eurodistrict organisera ainsi un atelier lors des « Assises Européennes du sport-santé sur ordonnance » qui se tiendront à Strasbourg le 10 décembre 2017. Cet atelier intitulé «L’Eurodistrict comme territoire pilote pour une expérimentation transfrontalière du sport-santé sur ordonnance : un modèle pour l'Europe ? » présentera le concept de sport sur ordonnance des deux côtés du Rhin suivant une perspective franco-allemande et explorera les opportunités futures pour l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.



La journée cycliste « Gourmand Vélo » de l’Eurodistrict joindra la découverte de la région et de la ville d’Oberkirch à la dégustation de produits régionaux, en proposant également des animations (musique, ateliers de vélo pour les enfants, etc). La date proposée est le dimanche 10 septembre 2017 sur le parcours Strasbourg - Appenweier - Oberkirch.



Enfin le Conseil de l’Eurodistrict a validé la proposition d’un Forum « qualité de l’air dans l’Eurodistrict», qui se tiendra en novembre 2017. Le groupe cible est constitué des citoyens et de décideurs administratifs et politiques qui échangeront leurs idées pour des mesures concrètes pour lutter contre la pollution atmosphérique. L'objectif est d’englober les domaines de la mobilité, de l’habitat, du travail, de l'agriculture et de l'industrie dans cette démarche.





