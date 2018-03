Le Bus Eurodistrict entre dans sa deuxième phase pilote

Le 1er avril 2018, le Bus Eurodistrict, un service régulier spécialisé entre les villes d’Erstein et de Lahr, entre dans la deuxième année de sa phase pilote. À cette occasion, l’offre de rotation se voit élargie avec un aller-retour supplémentaire par jour. Sur la base d’une enquête menée auprès de 200 entreprises et en tenant compte des horaires de travail des grandes entreprises de production et de logistique de la région, le bus circulera dorénavant six fois par jour du lundi au samedi (à l’exception des jours fériés allemands). Le circuit mène de la gare d’Erstein via plusieurs arrêts à Erstein, Gerstheim, Schwanau, Meissenheim et Lahr jusqu’à la gare de Lahr.



Dans le cadre d‘un appel d’offres lancé par l’Eurodistrict, la compagnie de bus française Josy a été retenue. Elle sera responsable de la mise en place du service régulier spécialisé, de la procédure de vente et de contrôle des billets, de l’information des passagers ainsi que du suivi et de l’analyse statistique du nombre de passagers.



La liaison par bus entre Erstein et Lahr a été lancée le 1er avril 2017 pour une phase pilote de deux ans étant donné qu’un nombre considérable d’entreprises à et aux alentours de Lahr emploient des Français et que les connexions existantes permettaient difficilement aux employés frontaliers d’atteindre leur lieu de travail en transports en commun. L’étude de l’Eurodistrict sur les transports transfrontaliers de 2015 avait alors identifié la liaison Erstein-Lahr comme une priorité. Par la suite, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau avait mis en place le service régulier spécialisé.



Le Président de l‘Eurodistrict Frank Scherer : « Ce premier service régulier spécialisé transfrontalier est un vrai projet exemplaire avec lequel nous avons pu rendre l’Eurodistrict un peu plus palpable et concret pour ses habitants. Il répond aux besoins des citoyens. De plus, il remplit une mission importante à la fois pour l’économie, l’emploi et l’environnement alors que le bassin d’emploi de Lahr est en plein développement. »





