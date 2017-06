Eurodistrikt Ratssitzung beschließt Projekte in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Sport/Tourismus und Umwelt

In seiner Sitzung vom 22. Juni hat der Rat des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau die eingereichten Vorschläge für die Verkleidung der Tram bewertet. Dazu hat der Rat das Gesundheitprojekt « Assises européennes du sport-santé sur ordonnance », einen Fahrradtag « Vélo Gourmand » und ein Forum über Luftreinhaltung beschlossen.



Nach dem Tramfest und der Eröffnung der Tramlinie D zwischen Straßburg und Kehl hat der Rat des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau zwölf eingegangene Vorschläge für die künstlerische Verkleidung der Züge diskutiert. Der Eurodistriktrat hat ein Modell für die Verkleidung zweier Straßenbahnzüge ausgewählt und hat sich für den Vorschlag der Agentur 5Uhr38 aus Kehl ausgesprochen, der das Logo des Eurodistrikts mit der graphischen Darstellung von Besonderheiten unseres Gebietes kombiniert. (Sehe Anhang).



„Nach den Schwerpunkten Wirtschaft, Jugend und Zweisprachigkeit in den letzten Monaten verfolgen wir unsere Strategie „aufwachsen auf 360°" durch neue Projekte in wichtigen Themenbereiche wie Mobilität, Gesundheit, Sport und Umwelt. Es ist uns besonders wichtig, dass die Bürger sehen, was wir tun, wie zum Beispiel mit der Verkleidung der Tram. Aber auch Familien sollen während des Fahrradtags das gemeinsame Gebiet entdecken. Und nicht zuletzt sind wir stolz, das zweite europäische Treffen zum Thema Sport auf Rezept zu unterstützen ", so der Eurodistrikt-Präsident Frank Scherer.



Zum Thema „Sport auf Rezept" wird der Eurodistrikt während der Gesundheitskonferenz „Assises européennes du Sport-Santé sur Ordonnance" in Straßburg am 12.10.2017 einen zweisprachigen Workshop unter dem Titel „Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau als Pilotregion für einen grenzüberschreitenden Ansatz von Sport auf Rezept: ein Modell für Europa?" ausrichten. Dieser wird die Konzepte beiderseits des Rheins in deutsch-französischer Perspektive gegenüberstellen und konkrete Weiterentwicklungsmöglichkeiten für den Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau entwickeln.



Der Fahrradtag „Vélo Gourmand" im Eurodistrikt wird die Entdeckung der Region rund um Oberkirch mit der Entdeckung und Verköstigung regionaler Produkte mit Animationen (Musik, Fahrradateliers für Kinder etc.) verbinden. Das geplante Datum ist Sonntag, 10. September 2017 auf der Strecke Straßburg – Appenweier – Oberkirch.



Der Rat des Eurodistrikts validierte auch das vorläufige Konzept für das Forum „Luftreinhaltung im Eurodistrikt", das im November 2017 stattfinden soll. Die Zielgruppe sind Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und politische Entscheider, die zusammen konkrete Aktionen zur Luftreinhaltung besprechen werden. Dabei soll über die Bereiche Mobilität, Wohnen und Arbeiten, Landwirtschaft und Industrie diskutiert werden.

