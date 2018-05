« Coffee to go nochemol » reçoit l'EU AWARD 2018

La campagne « Coffee to go nochemol » de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a gagné l'EU AWARD dans la catégorie 'prix spécial pour un engagement européen' de réduction des déchets. Gunther Wolff, membre de la commission européenne, a remis le prix lors de la cérémonie officielle dans le cadre de la « Green Week » le 22 mai 2018 au siège du Comité européen des régions à Bruxelles.



Lors de la remise de prix annuelle de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets hier à Bruxelles, l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau s'est vu remettre l'EU Award dans la catégorie « prix spécial pour un engagement européen » pour sa campagne transfrontalière de réduction des déchets Coffee to go nochemol. Le jury international saluait ainsi la contribution de l'Eurodistrict et des partenaires du projet à la sensibilisation pour la protection de l'environnement et la réduction des déchets.



Organisée au siège du Comité européen des régions à Bruxelles, la cérémonie solennelle fut ouverte par Karmenu Vella, Commissaire européen en charge de l'Environnement, des Affaires maritimes et de la Pêche. Suivait des mots d'accueil de Michel Lebrun, membre du Comité européen des régions, et Joseph Maria Tost I Borràs, Président de l'agence de déchet catalane ACR+ (Agència de Residus de Catalunya). Enfin, Gunther Wolff, Commissaire européen, a remis le prix spécial européen à la Secrétaire générale de l'Eurodistrict Anika Klaffke et la responsable de projet Dr. Lioba Markl-Hummel.



« La protection active de l'environnement, à laquelle chacun et chacune peut prendre part, est un sujet d'importance pour l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. C'est pourquoi nous nous réjouissons particulièrement que notre engagement soit valorisé de cette façon. Que ce soit dans des domaines complexes comme la réduction des déchets ou les recommandations d'hygiène, notre "Coffee to go nochemol" montre que les écueils posés par les frontières nationales peuvent être surmontés et que l'action commune transfrontalière constitue une force. Ce prix est une véritable impulsion pour notre travail en tant que "laboratoire européen », affirme le Président de l'Eurodistrict et Landrat de l'Ortenaukreis Frank Scherer au sujet de la remise du prix.



Des acteurs venant de toute l'Europe ont déposé leurs candidatures avec différents projets environnementaux. Les six gagnants ont été récompensés d'un prix dans les catégories administration/institution publique, associations, entreprises, établissements scolaires, individu(s) et 'prix spécial pour un engagement européen'. Les EU Awards sont remis tous les ans à des projets exemplaires de réduction des déchets venant de toute l'Europe.



Les informations sur les lauréats et les projets retenus peuvent être consultées sur le site officiel des EU Awards : www.ewwr.eu ou http://www.ewwr.eu/docs/press/2018-05- 23_Press_Release_Awards_2017.pdf



Coffee to go nochemol



L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a lancé son « Coffee to go nochemol » dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets en 2017. Une réalisation majeure du projet accomplie avec le soutien des partenaires experts engagés (autorités municipales, fédérations des boulangers, CCI, CMA etc.), fut la première édition de règles d'hygiène transfrontalières, applicables de part et d'autre du Rhin, afin de rassurer les points de vente de boissons chaudes d'accepter des gobelets apportés. Le projet pilote « Coffee to go nochemol » s'accompagne d'un travail de sensibilisation passant par la distribution de supports d'information bilingues aux boulangeries et autres commerces concernés par la vente de café à emporter et par la réalisation d'un nouveau gobelet réutilisable, afin d'encourager la demande et l'acceptation de gobelets réutilisables sur le territoire de l'Eurodistrict.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren