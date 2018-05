Coffee to go nochemol" gewinnt EU AWARD 2018

Die Eurodistrikt-Kampagne „Coffee to go nochemol“ hat den EU AWARD „Sonderpreis für Europäisches Engagement“ zur Abfallvermeidung gewonnen. Gunther Wolff, Mitglied der Europäischen Kommission, überreichte die Auszeichnung bei der Preisverleihung im Rahmen der EU „Green Week“ am 22. Mai 2018 im Sitz des Europäischen Ausschuss der Regionen in Brüssel.



Auf der jährlichen Preisverleihung der Europäischen Woche der Abfallvermeidung wurde dem Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau gestern in Brüssel der EU Award in der Kategorie „Sonderpreis für Europäisches Engagement“ für seine grenzüberschreitende Kampagne Coffee to go nochemol verliehen. Die international besetzte Jury zeichnete damit den Beitrag des Eurodistrikts und seiner Projektpartner zur Sensibilisierung für Umweltschutz und Abfallvermeidung aus.



Eröffnet wurde die feierliche Veranstaltung im Sitz des Europäischen Ausschuss der Regionen von Herrn Karmenu Vella, Europakommissar für Umwelt, Meerespolitik und Fischerei. Nach Grußworten von Michel Lebrun des Europäischen Ausschusses der Regionen und Joseph Maria Tost I Borràs, Präsident der katalanischen Abfall-Agentur ACR+ (Agència de Residus de Catalunya) überreichte Kommissionsmitglied Gunther Wolff den europäischen Sonderpreis an Generalsekretärin Anika Klaffke und Projektleiterin Dr. Lioba Markl-Hummel.



„Der aktive Schutz der Umwelt, in den sich jeder einzelne einbringen kann, ist ein wichtiges Thema für den Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau. Wir freuen uns deshalb sehr, dass unser Engagement in dieser besonderen Weise ausgezeichnet wird. Unser „Coffee to go nochemol“ zeigt, dass auch in komplexen Bereichen wie Abfallvermeidung und Hygienestandards die Hürde der Ländergrenzen überwunden werden und gemeinsames grenzüberschreitendes Handeln ein Gewinn sein kann. Der Preis ist daher auch Ansporn für unsere Arbeit als „europäische Laborregion““, so der Präsident des Eurodistrikts und Landrat Frank Scherer zu der Auszeichnung.



Akteure aus ganz Europa hatten sich mit verschiedenen Umweltprojekten beworben. Die Insgesamt sechs Gewinner wurden in den Kategorien Verwaltung/Öffentliche Einrichtung, Vereine, Unternehmen, Bildungseinrichtung, Einzelperson(en) und Sonderpreis für europäisches Engagement ausgezeichnet. Die EU Awards werden jedes Jahr an herausragende Projekte zur Abfallvermeidung in ganz Europa verliehen.



Die Preisträger sowie Informationen zu den ausgezeichneten Projekten finden Sie auf der offiziellen Webseite des EU Awards unter: www.ewwr.eu oder http://www.ewwr.eu/docs/press/2018-05-23_Press_Release_Awards_2017.pdf



Coffee to go nochemol



Eingeführt hat der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau seine „Coffee to go nochemol“ Kampagne im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung 2017. Als wesentliche Errungenschaft konnten gemeinsam mit engagierten Fachvertretern (Stadtverwaltungen, Bäckerinnungen, CCI, CMA etc.) beiderseits des Rheins erstmalig grenzüberschreitend anwendbare Hygieneempfehlungen verfasst werden und damit den Verkaufsstellen die nötige Sicherheit vermittelt werden, um mitgebrachte Becher zu akzeptieren. Über eine breitflächige Verteilung eigens kreierter Informationsmaterialien an Bäckereien und andere Verkaufsstellen von Kaffee zum Mitnehmen und der Konzipierung eines neuen Mehrwegbechers, zielt der Eurodistrikt mit seinem Pilotprojekt „Coffee to go nochemol“ zudem auf eine verstärkte Nachfrage und Akzeptanz von Mehrwegbechern in seinem Gebiet.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren